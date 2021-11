Vini del Sannio protagonisti al «Merano wine festival»

BENEVENTO - Si è conclusa ieri la trentesima edizione del Merano Wine Festival, uno degli eventi enogastronomici più importanti d'Europa. A rappresentare il Sannio, nello spazio allestito dal Sannio Consorzio Tutela Vini insieme alla Camera di Commercio di Benevento, le aziende vitivinicole aderenti al citato Consorzio.La buona affluenza di pubblico specializzato ha confermato l'interesse per i vini sanniti e la bontà dell'azione promozionale svolta in questo importante settore dall'ente camerale. «Abbiamo contribuito alla partecipazione del Sannio ad una manifestazione di massimo livello ed il bilancio è sicuramente positivo – ha commentato Salvatore Riccio, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Benevento -. La partecipazione al Merano Wine Festival si inserisce nel quadro delle azioni camerali volte a promuovere un comparto, come quello vitivinicolo, a forte vocazione territoriale. Registrare in una manifestazione così importante gli apprezzamenti degli appassionati e degli operatori qualificati, rappresenta un duplice riconoscimento».