«Vino e trasporti», spunta l’idea hub

BENEVENTO - «Nelle prossime settimane mi farò promotore di una riflessione sull’apertura di un hub per il comparto vinicolo nella zona Telesina, per offrire - dice in una nota il parlamentare - alle aziende del settore presenti nel nostro territorio, una struttura di interscambio di merci e di deposito». E' il deputato del M5S, Pasquale Maglione a lanciare l'idea di sfruttare i cantieri dell'Alta velocità per utilizzarli come volano per sviluppare nell'area della Valle Telesina un vero e proprio «hub» del vino. Nella road map ipotizzata dal deputato sannita, tra le priorità vi è quella del coinvolgimento delle associazioni di categoria ed in questo senso una prima risposta arriva già dalla Cia - Agricoltori Italiani di Benevento. «La proposta dell’onorevole Pasquale Maglione sulla realizzazione di un hub per il comparto vinicolo in Valle Telesina – questa la reazione del presidente provinciale Raffaele Amore - non può che incontrare la piena condivisione da parte della Cia di Benevento. La nostra organizzazione assicura sin da ora la massima collaborazione».