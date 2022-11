Per i prossimi 24 mesi non potranno più accedere ad alcuni locali di Limatola, o farsi vedere nei paraggi degli stessi, pagando così le conseguenze delle loro azioni. Quattro giovani, tutti di Castel Morrone, nel Casertano, sono stati destinatari di un provvedimento di Divieto di accesso ad aree urbane (Dacur, notificato dal personale della Divisione Anticrimine della Questura di Benevento. Il documento porta la firma del questore Edgardo Giobbi. Le misure sono state adottate con riferimento a una violenta lite scoppiata nel dicembre del 2021. Come ricostruito dalla Questura, i quattro giovani giunti a Limatola dal Casertano, si erano resi protagonisti di una violenta aggressione. A farne le spese un uomo che riportò diverse ferite e lesioni tali da rendere necessario anche un intervento chirurgico per la ricostruzione del pavimento orbitario dell'occhio sinistro.

A quasi un anno di distanza per gli aggressori è arrivato il Dacur. Provvedimento, spiegano dalla Questura, «espressamente previsto dal Decreto Legge numero 14 del 20 febbraio 2017 e che comporta per gli interessati il divieto di accesso agli esercizi pubblici ubicati nella zona del comune di Limatola, dove si verificò il fatto». Il provvedimento, che ha una durata di due anni, vieterà anche il solo stazionamento, nei pressi della zona dove avvenne il pestaggio, dalle 18 alle 6.00 del giorno successivo. Eventuali violazioni del provvedimento saranno sanzionate con l'arresto da sei mesi a due anni e una multa da 8.000 a 20.000 euro. I Dacur sono stati emessi nell'ambito dell'attività che la Questura sta portando avanti e finalizzata a garantire l'ordine e la sicurezza dei cittadini in occasione dei momenti di svago e di aggregazione in tutta la provincia.