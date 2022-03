BENEVENTO - Molestie continue perché non accettava la fien della loro relazione. Chiamate, messaggi e minacce che sono costate a un 26enne di Benevento l'accusa di stalking e il divieto di avvicinamento alla ex fidanzata e ai luoghi normalmente frequentati dalla ragazza. L'ordinanza disposta dal gip Camerlengo nei confronti del giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stata adottata in relazione a un'indagine condotta dalla Squadra mobile e avviata dopo la denuncia presentata dalla ragazza. E' relativa a fatti che vanno dal febbraio del 2018 al febbraio del 2022: un arco temporale nel corso del quale il giovane, che già in precedenza, secondo quanto raccontato da lei, avrebbe manifestato un carattere violento e prevaricatore, l'avrebbe tormentata. Tra le minacce del 26enne anche quella di diffondere video con scene di sesso riprese con la ragazza.