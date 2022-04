«Violenza di gruppo»: in tre agli arresti domiciliari, c'è anche una donna

In tre sono finiti ai domiciliari per una violenza di gruppo, alla quale, tra l'altro, avrebbe preso parte anche uno dei giovani, legato sentimentalmente alla violentata. Il tutto sarebbe avvenuto in un'abitazione di Ceppaloni, nello scorso mese di dicembre. I tre arrestati con il beneficio dei domiciliari sono V.R., 20 anni, R.R., 29 anni, legato sentimentalmente alla vittima, e C.P., una 24enne residente a Benevento ma con la disponibilità...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati