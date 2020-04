«Non ricordo dove ho preso il martello e perché ho colpito mia moglie. Ma da tempo io e mia moglie eravamo depressi». Così ieri mattina Teodoro Ialeggio l'ingegnere di 56 anni che ha colpito più volte al capo il coniuge con un martello ha detto al Gip Loredana Camerlengo che lo ha ascoltato al Palazzo di Giustizia non essendo stato possibile procedere all'interrogatorio in videoconferenza. All'interrogatorio era presente il suo legale Domenico Rossi. Poi, l'uomo ha ricostruito una serie di eventi che avevano caratterizzato la vita di coppia negli ultimi mesi. Un susseguirsi di accadimenti che avevano accentuato uno stato di depressione che aveva colpito entrambi da tempo. «Nel mese di gennaio ho appreso, dopo una visita da un senologo ha aggiunto il professionista - che mia moglie aveva un grave male, per cui è stato sottoposta a un intervento chirurgico. Ma successivamente ha deciso di non fare la chemioterapia. Pertanto le sue condizioni di salute si erano aggravate. Ma anche la depressione che angustiava entrambi».



Inoltre, l'ingegnere ha aggiunto che, proprio per le precarie condizioni di salute della donna, aveva deciso di mettersi in aspettativa e, quindi, non andava negli ultimi giorni più a Candela, dove ricopriva un incarico dirigenziale presso l'Eni. Chiaramente della loro patologia avevano investito anche i medici e avevano già prenotato, per la metà di aprile, anche un visita specialistica.



Nelle ore precedenti al ferimento, la donna era in camera da letto per riposare. Poi, all'improvviso, l'aggressione con il martello e i colpi vibrati al capo. Un evento su cui il professionista non ha aggiunto elementi, affermando di non ricordare che cosa abbia scatenato quel terribile gesto. Ha poi invece ricordato che subito dopo, accortosi di aver ferito la moglie, ha dato l'allarme telefonando al 118 per l'invio di un'ambulanza, oltre a chiamare un parente che ha provveduto ad aprire un cancello per far accedere all'edificio i soccorritori. E, con un piccolo coltello, si era procurato le ferite ai polsi volendo porre fine alla sua esistenza. Nel corso dell'interrogatorio si è anche informato sulle attuali condizioni della moglie e ha invitato il magistrato a occuparsi della donna.



Intanto, la 56enne M.R.R. è tuttora ricoverata in gravi condizioni presso la divisione di neurochirurgia del «Rummo» con prognosi riservata, anche se nelle ultime ore le sue condizioni hanno subito un leggero miglioramento. Il gip ha confermato l'arresto deciso del sostituto procuratore della Repubblica Francesco Sansobrino, contestandogli il reato di tentato omicidio aggravato, e pertanto al termine dell'interrogatorio ha fatto ritorno nel carcere di contrada Capodimonte. I carabinieri della compagnia di Montesarchio diretti dal maggiore Leonardo Madaro e quelli della stazione di Airola stanno procedendo nelle indagini ascoltando altri testi che hanno confermato le precarie condizioni di salute di entrambi i coniugi. © RIPRODUZIONE RISERVATA