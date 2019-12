© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli agenti del commissariato di Telese Terme hanno arrestato a Dugenta un 28enne di origini russe per reato di maltrattamento in famiglia.Intorno alle 21 di ieri alla polizia è giunta una richiesta di intervento da parte di alcune persone che sentivano delle urla provenire da un appartamento. Arrivati sul posto, i poliziotti hanno trovato il giovane che stava inveendo contro la madre adottiva e la nonna 90enne che erano state colpite più volte con schiaffi e morsi.In casa c'erano anche tracce di sangue e ciocche di capelli che il giovane aveva strappato con violenza alla madre. Sono scattate immediatamente le indagini che hanno permesso di appurare che le violenze nei confronti delle due donne andavano avanti da tempo. Dopo essere state curate dai sanitari del 118, mamma e figlia sono state trasportate in ospedale per accertamenti sanitari più approfonditi.Il 28enne, invece, è stato condotto presso il carcere di contrada Capodimonte a Benevento. L'udienza di convalida dell'arresto è prevista per domani