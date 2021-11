Aggredisce l'ex moglie e la figlia, 40enne arrestato nel Beneventano

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, per atti persecutori. È accusato di aver aggredito la sua ex moglie e una delle sue figlie. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo dove la moglie, separata di fatto, che vive in un altro comune della Valle Telesina, si era recata con la figlia minorenne per fare visita agli altri figli, conviventi col padre, uno dei quali è ammalato.

Secondo quanto ricostruito, quando le due sono arrivate sono state aggredite. Per loro è stato necessario ricorrere alle cure del 118. L'aggressore, già denunciato dalla donna per le precedenti condotte violente, è stato posto agli arresti domiciliari.