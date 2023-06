Frana sulla Vitulanese, la strada viene chiusa al traffico

E' stata chiusa al traffico la strada provinciale 109 Vitulanese, nel territorio di Cautano. A stabilirlo è stato il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, Angelo Carmine Giordano, evidenziando che «le intense piogge di questi giorni hanno reso ancora più grave un movimento franoso in atto da tempo su quel versante, tanto che la circolazione era già limitata da un senso unico alternato»

Intanto, in prossimità della chiusura dell’importante arteria di collegamento tra i diversi centri della valle, sono state segnalate le deviazioni per consentire la viabilità alternativa.

La strada versa in condizioni disastrose ormai da mesi e la settimana scorsa i sindaci del territorio avevano sollecitato interventi definitivi alla Provincia per ripristinare la circolazione e garantire la sicurezza. Inoltre, nelle ultime ore a manifestare preoccupazione per le condizioni dell’importante arteria è stato anche il parroco di Cautano, Aldo Mucci, che ha ribadito la rilevanza della provinciale per chi è costretta a percorrerla, soprattutto i mezzi di soccorso.