Covid-19, si appesantisce ulteriormente il bilancio nel Sannio, con un decesso e dieci nuovi positivi sul territorio, otto dei quali in città. Ieri mattina è morto un 56enne di Torrecuso, che aveva un'attività a Foglianise, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Rummo a causa del virus. È il secondo decesso nel Sannio dall'inizio della seconda ondata della pandemia, a inizio agosto, dopo la morte della madre 87enne (sempre al «Rummo» del 2 settembre. Le sue condizioni, che avevano richiesto il ricovero in ospedale, erano peggiorate negli ultimi giorni. Tra la prima e la seconda decade di agosto, si era ammalato l'intero nucleo familiare, compresa la moglie, la figlia minorenne, la badante, tutte guarite, e la mamma 87enne. Si tratta della 19esima vittima tra i residenti nel Sannio dall'inizio della pandemia e della 25esima in provincia se si contano i pazienti in degenza presso l'azienda ospedaliera provenienti da altre province. «Non ho parole dice il sindaco Angelino Iannella se non di sgomento. La nostra comunità è stata colpita da nove casi di Covid-19 in tutto con tre decessi. Uno nella prima fase della pandemia, relativo a un pensionato ricoverato a Villa Margherita, e due adesso, a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Sono numeri da non sottovalutare che impongono la riflessione da parte nostra e il rispetto rigoroso delle norme anti-contagi. L'invito alla massima prudenza è rivolto soprattutto ai frequentatori dei bar e dei locali pubblici in generale. Tutta la comunità si unisce al dolore della famiglia. Un bruttissimo epilogo per una storia cominciata con il ricovero in ospedale nello stesso giorno (l'11 agosto) in cui morì il 25enne schiacciato dal trattore. Un giorno che io ho definito maledetto». Al momento, non è stata ancora sciolta la riserva sulla proclamazione del lutto cittadino, mentre i funerali si svolgeranno nel pomeriggio di oggi in forma strettamente riservata. Il Covid, questa volta, ha causato il decesso di un adulto, in una fascia di età non considerata a rischio che, tuttavia, aveva un'anamnesi clinica che fa riferimento a episodi di bronchite ricorrente.

Sale a 84 il numero dei positivi nel Sannio con otto casi in più in appena 24 ore nel capoluogo, dove si registrano attualmente 29 contagi. Degli 84 positivi, 78 sono asintomatici o paucisintomatici, in isolamento domiciliare, quattro sono in degenza al Rummo e due ricoverati in altre province. C'è poi il caso che riguarda un medico di Limatola asintomatico in servizio presso una struttura sanitaria di altra provincia che aveva avuto contatti con un collega positivo. Tra i nuovi contagiati un calciatore del Ponte 98, una delle otto compagini sannite che sarà presente ai nastri di partenza del prossimo campionato di Promozione. La notizia è stata annunciata dalla società del presidente Mario Fusco che, insieme allo staff dirigenziale, ha deciso di interrompere gli allenamenti fino a data da destinarsi. Il calciatore contagiato è asintomatico e in isolamento fiduciario mentre tutti i tesserati sono stati sottoposti a tampone rinofaringeo. Nell'immediato, è scattato il protocollo anti-Covid che prevede i controlli sullo staff tecnico e dirigenziale nell'ottica di poter riprendere la preparazione atletica già nei prossimi giorni in totale sicurezza. I provvedimenti adottati rientrano nelle regole imposte dal comitato regionale Campania per le squadre dilettantistiche. Ieri, intanto, presso il laboratorio di analisi dell'azienda ospedaliera «San Pio» sono stati processati 80 tamponi, quattro dei quali hanno dato esito positivo ma si riferiscono a conferme di positività già accertata. Inoltre, in seguito al decesso del paziente di Torrecuso, nell'area Covid dell'ospedale rimangono 12 pazienti in regime di ricovero, di cui quattro residenti nel Sannio.

Le uniche buone notizie della giornata arrivano dal comune di Reino dove sono risultati negativi gli ultimi tamponi di controllo eseguiti, nella giornata di mercoledì, sulla famiglia del sindaco Antonio Calzone. Oltre al primo cittadino, si sono negativizzate anche la moglie e la figlia, che era stata la prima ad ammalarsi mentre rimane ancora positivo il fidanzato.

LA MOVIDA

Sarà in vigore da questa sera e fino a lunedì 21, l'ordinanza del sindaco Clemente Mastella che ha anticipato dalle 2 a mezzanotte la chiusura dei locali, in tutto il territorio cittadino. Un provvedimento che sarà valido solo per questo fine settimana, soprattutto per la carenza di personale delle forze dell'ordine, impegnato a vigilare i seggi elettorali, cosa che non garantisce i controlli anti-assembramenti soprattutto nei vicoli del centro storico.

