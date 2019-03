Sabato 30 Marzo 2019, 02:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BENEVENTO - Un flash mob per ricordare le giovani vittime della strada si terrà domani a San Bartolomeo in Galdo in via Circelli. «Nel nome di Francesco…» Questo il titolo dell’incontro che prevede una massiccia partecipazione. Un flash mob per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sicurezza stradale, sull’onda emotiva di due comunità turbate per la prematura scomparsa di Francesco Sepe, il sedicenne investito da un’auto mentre era sul suo scooter. Le due comunità sono quella di San Bartolomeo in Galdo, dove Francesco viveva con la sua famiglia e quella scolastica della vicino Campobasso, dove frequentava le scuole superiori. Si partirà alle 15 con la partecipazione delle associazioni vittime della strada, circoli sportivi, motoclub di Foggia, Benevento e Campobasso, la scolaresca di Francesco e amanti del rap, la musica amata dal giovane. caso dei genitori di Francesco. Una maglietta bianca con un cuore rosso applicato e tanti palloncini saranno il simbolo dell’evento.