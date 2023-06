Provinciale chiusa e comuni sempre più isolati, Lombardi ha incontrato i sindaci

Ancora disagi sulla strada che collega diversi centri sanniti, si tratta dell'arteria provinciale 109 che la settimana scorsa è stata chiusa al traffico in seguito ad una frana.

I sindaci dei tre comuni coinvolti (Cautano, Tocco Caudio e Campoli Monte Taburno) oggi hanno incontrato il presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, per manifestare le loro preoccupazioni. In particolare, hanno rappresentato le difficoltà delle popolazioni per la chiusura al traffico dell’arteria provinciale e le conseguenti ripercussioni per tutte le attività economiche del territorio.

All'incontro, che si è svolto alla Rocca dei Rettori, era presente anche il Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia Angelo Carmine Giordano. Dalla Rocca hanno precisato che la riunione è stata finalizzata ad «individuare un percorso e le misure necessarie per superare la condizione di quasi isolamento in cui sono venute a trovarsi le tre comunità costrette ad utilizzare un percorso alternativo inadeguato alle necessità».

Inoltre, Lombardi ha espresso solidarietà alle popolazioni e ai sindaci duramente colpiti dai fenomeni alluvionali e ha comunicato che «è stata avviata, contestualmente alla chiusura al traffico dell’arteria, una indagine geologica nell’area interessata dallo smottamento al fine di verificare la possibilità di realizzare un percorso alternativo alla strada 109»

Al termine del confronto tra il presidente e i tre sindaci è stata condivisa la necessità di sottoscrivere un protocollo d’intesa tra le Istituzioni finalizzato a «predisporre una programmazione tecnico-economica in grado di intercettare le risorse finanziarie necessarie al ripristino di un percorso sicuro per tutta l’area».