Vitulano, ponte sequestrato: ambulanza viola i sigilli per soccorrere un'anziana

«Poco tempo fa un'ambulanza ha violato i sigilli posti al ponte sequestrato per soccorrere un'anziana e ogni giorno gli anziani della zona, alcuni dializzati alcuni in chemioterapia, vengono costretti a giri interminabili per raggiungere Benevento; faccio appello alle istituzioni coinvolte e alla magistratura affinché l'infrastruttura che collega la località Pantanella a Vitulano sia resa finalmente utilizzabile. Si rischia di morire di burocrazia».

È l'Sos che lancia il sindaco del comune sannita, Raffaele Scarinzi, il quale cita Ennio Flaiano («La situazione è grave ma non è seria») per descrivere una situazione, a suo dire, paradossale. «Il 20 gennaio scorso un'alluvione distrugge la strada per la frazione Pantanella e il Comune realizza in somma urgenza un percorso alternativo ultimando un ponte costruito nel 1999 e rimasto incompiuto» spiega il sindaco che aggiunge: «Mentre si realizza l'opera vengono compiuti tutti i passaggi tecnici ancora mancanti per la sua regolarità.

La nuova strada sarebbe già fruibile il 10 febbraio ma finisce nelle pastoie burocratiche con intervento di carabinieri e magistratura e il ponte rimane bloccato».

Ma, rileva il primo cittadino, «il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, al contrario, declina ogni sua competenza». «Sono amareggiato - conclude il sindaco Scarinzi - non entro nel merito di valutazioni che spettano ad altri organi; dico solo che occorre sbloccare al più presto questa situazione che penalizza i più deboli».