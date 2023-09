Vitulano, Scarinzi: «Ponte sequestrato, festa delle tipicità contro la burocrazia»

«La burocrazia mette in ginocchio i cittadini e la gente si difende come può, ricorrendo anche alla fantasia: neppure l'episodio, da me denunciato, di un'ambulanza costretta a violare i sigilli di un ponte sequestrato per soccorrere un'anziana ha smosso le autorità competenti. E allora i cittadini rispondono con una festa per protestare a colpi di sapori tipici». Un'iniziativa decisamente singolare, nella frazione Ponterutto di Vitulano, annunciata dal primo cittadino Raffaele Scarinzi. Quest'ulitmo, nelle scorse settimane, aveva lanciato un sos a istituzioni e magistratura per sbloccare l'impasse legato al sequestro di un ponte che collega la frazione al paese, «una situazione - spiega la fascia tricolore - che di fatto la isola, rendendo quasi impossibili le cure agli ammalati; il “percorso alternativo” presenta grandi difficoltà».



In programma, dunque, la «Festa della contrada di Ponterutto», prevista per le giornate di sabato 30 e domenica primo ottobre: «Siamo nella terra del “Bue Apis” - aggiunge Scarinzi -, frutto di uno dei pochi vigneti al mondo sopravvissuti alla fillossera del 1860. Siamo nella terra del lavoro duro che non produce ricchezza ma eccellenze enogastronomiche. Siamo nella odierna Fontamara del Sannio, dove la burocrazia colpisce più

dell'alluvione, contro gli sforzi dei cittadini e del Comune per riprendere la normalità».

Sul sequestro del ponte, intanto, afferma di essere in attesa «di una decisione della magistratura sannita e anche della Cassazione mentre sono coinvolti enti come Genio Civile e Consorzio di Bonifica Sannio Alifano». E conclude: «In questo quadro la popolazione risponde con una festa mentre si assiste a un corto circuito tra le istituzioni. Ci sarà una “rivolta festosa” con Aglianico a piede franco da vigna bicentenaria, cecatielli al sugo “riposato”, salsiccia rossa e pecorino».