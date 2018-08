Martedì 7 Agosto 2018, 16:03

Precipita in un dirupo a 15 metri di profondità, salvato dagli agenti della Polizia di Stato. Brutta disavventura per un 40enne che la scorsa notte è caduto in un burrone sul Monte Acero, nella Valle Telesina, in provincia di Benevento. Le ricerche sono partite intorno alle 2 a seguito di una telefonata alla sala operativa del commissariato di Telese Terme con la quale alcuni cittadini, avvertendo in lontananza le grida di aiuto dell'uomo, chiedevano l'intervento della polizia sul Monte Acero.Intervenuti sul posto, gli agenti hanno cercato di rassicurare l'uomo con l'ausilio di un altoparlante e hanno cercato di individuare e localizzare la sua posizione per avviare le attività di salvataggio nel dirupo, a 15 metri di profondità. L'uomo, nonostante fossero trascorse alcune ore, è riuscito a restare attaccato al fusto di un albero per non sprofondare ulteriormente, essendo il terreno scosceso e franabile a causa del dissesto provocato dalle recenti piogge.Per accelerare le operazioni di recupero e per evitare il peggio, il capopattuglia della volante ha deciso di calarsi lungo il costone per raggiungere il malcapitato riuscendo, non senza difficoltà, a metterlo in sicurezza e a trarlo in salvo. L'uomo ha così raccontato di essere caduto nel burrone inciampando improvvisamente nella vegetazione, e di aver fatto il possibile per non sprofondare ulteriormente e far avvertire ai passanti la propria presenza.Una salvezza, per l'uomo, visto che l'allarme dato da alcuni cittadini alla sala operativa del commissariato di Telese Terme ha permesso di evitare che la disavventura potesse avere tragiche conseguenze. Il 40enne è stato quindi affidato alle cure del personale sanitario del 118 che ha rilevato la presenza di alcune ecchimosi dovute alla caduta.