Voragine in via Cocchia, Pd chiede intervento immediato

Il partito democratico denuncia le criticità del manto stradale in città dovute alla presenza di numerose buche. In particolare, Paolo Caggiano della direzione cittadina del Pd, segnala una "voraggine in via Cocchia delimitata semplicemente con transenne".

"Dopo nostra segnalazione e dopo sopralluogo dei tecnici del Comune - spiega Caggiano - si è appreso che la competenza dell'intervento è della Gesesa ma dobbiamo constatare che nulla è stato fatto per mettere in sicurezza il sito che rappresenta un pericolo sia per i pedoni che per gli automobilisti. Si temporeggia in attesa che accada qualcosa a danno di qualcuno. Le avverse condizioni meteorologiche, con le copiose piogge, hanno peggiorato la situazione, e in aggiunta si è assistito alla fuoriuscita di ratti da fogna di notevoli dimensioni". "Con l'auspicio che il problema segnalato venga risolto nell'immediato - conclude Caggiano -, siamo solidali con quelle persone che risiedono in quella zona e che vivono il problema quotidianamente. Noi del direttivo cittadino del Pd scendiamo tra le strade e ci confrontiamo con i cittadini sempre, non solo in campagna elettorale".