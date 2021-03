In considerazione del prolungarsi dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e del conseguente inasprimento delle misure di contenimento che ha portato alla proclamazione della Regione Campania “zona rossa”, condizione che rende i nuclei familiari più esposti agli effetti economici delle misure restrittive adottate, il sindaco del Comune di Benevento, Clemente Mastella e l’assessore ai Servizi Sociali, Luigi Ambrosone, rendono noto che domani, 11 marzo, verrà pubblicato (all’albo pretorio online e nella sezione del sito dedicata all’emergenza Coronavirus “Misure di sostegno a nuclei familiari in difficoltà”) un nuovo avviso pubblico per l’erogazione di voucher sociali (buoni spesa). La domanda online sui Voucher Sociali è consultabile all’indirizzo https://www.vouchercns.it/buonispesa/buonispesa.domanda.php.

Ultimo aggiornamento: 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA