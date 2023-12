Voucher per generi alimentari e prodotti di prima necessità: ok alla riapertura dei termini

L'assessore ai Servizi sociali Carmen Coppola rende noto che è stata disposta, con determina dirigenziale, la riapertura dei termini per fruire dei voucher sociali per l'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per persone in difficoltà.

La misura è stata motivata dalla disponibilità delle risorse trasferite, a questo scopo, dal ministero dell'Interno. Per inoltrare l'istanza dunque c'è tempo fino alle ore 24 di domenica 14 gennaio 2024. Sul sito del Comune di Benevento le informazioni necessarie per accedere alla misura.

I criteri di valutazione delle domande sono: indicatore Isee più basso, a parità d'Isee, dimensione numerica del nucleo familiare, in caso di ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione della domanda,