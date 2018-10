Martedì 16 Ottobre 2018, 08:00

Un sannita quarantenne ha usato la tecnica denominata del «grooming», con cui s’indica l’adescamento dei minori in rete. Vittima una ragazza di quattordici anni residente in Umbria, a Orvieto. Ma la Polizia è riuscita a ricostruire l’intera vicenda, denunciando a piede libero il quarantenne che risiede in un centro della Valle Telesina. Per lui l’accusa di adescamento di minore, con atti inviati alla Procura distrettuale di Perugia che segue questo tipo di reati commessi attraverso internet. L’uomo era stato particolarmente subdolo perché, per irretire la minore, si era spacciato per un suo coetaneo, riuscendo a celare la vera età.