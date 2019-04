Lunedì 29 Aprile 2019, 14:48 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 14:49

Il tribunale del Riesame di Benevento, accogliendo la richiesta del legale Vincenzo Regardi, ha annullato il sequestro dei 27 libri antichi trovati nella biblioteca del Centro europeo di studi normanni di cui è presidente l'ex ministro Ortensio Zecchino. Il sequestro, avvenuto alcuni giorni fa, arrivò a seguito di una perquisizione di 12 ore, disposta dal sostituto procuratore Marilia Capitanio in merito ad un'inchiesta per ricettazione e riciclaggio. Per i Carabinieri i libri ritrovati sarebbero compatibili con alcuni volumi misteriosamente scomparsi nel 2015 dalla biblioteca comunale Mancini ad Ariano Irpino. Zecchino si era subito detto estraneo ai fatti e il Tribunale ha accolto la richiesta del suo legale.