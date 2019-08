Un contrasto per confini territoriali tra zio e nipoti è sfociato in una vera e propria lite che ha richiesto l'intervento della polizia. È accaduto ieri sera in contrada Santa Colomba, a Benevento. Lo zio ha cominciato a minacciare di morte gli altri membri della famiglia. Per questo gli agenti della Volante hanno sequestrato all'uomo i tre fucili da caccia e la pistola (che deteneva legalmente) in via cautelare. Sarà denunciato per minacce aggravate.

Giovedì 1 Agosto 2019, 11:35

