Un passo avanti ma niente salti di gioia. La risposta degli esercenti sanniti alla «zona arancione» è unanimemente tiepida. Da domani potranno riaprire i battenti le attività costrette alla serrata a novembre: negozi di abbigliamento e oggettistica e l'universo dei cosiddetti «beni non essenziali». Quanto questo possa tradursi in ampi riscontri di cassa però è ancora presto per dirlo. E il mood della categoria non è dei più ottimisti: «Non vogliamo vedere per forza il bicchiere mezzo vuoto, la possibilità di riaprire è senz'altro benvenuta - premette il leader di Confesercenti Gianluca Alviggi -. Ma le macerie accumulate fin qui anche a causa di provvedimenti incomprensibili sono montagne gigantesche da scalare. Persino la decisione di posticipare al 6 dicembre (domani, ndr) la data della riapertura, quando tutti sapevano da giorni che l'esito sarebbe stato questo, fa capire quanta incapacità vi sia ai piani alti decisionali di comprendere le difficoltà estreme degli esercenti. Per quanto ci riguarda faremo come sempre la nostra parte. Di merce in magazzino ne abbiamo, temiamo persino troppa. Purtroppo si sono accumulate anche le cambiali da onorare e ci auguriamo che le prossime settimane ci consentano di farlo il più possibile».

A tal proposito Alviggi ripropone un appello già lanciato dopo il primo lockdown: «Auspico che i sanniti diano un segno concreto di vicinanza ai conterranei che operano nel commercio concentrando i propri acquisti sul vicinato anziché sulle piattaforme on line. In passato questo mio invito fu inascoltato. Spero che stavolta l'esito sia diverso perché non ne beneficerebbero solo i commercianti ma tutta la provincia». Ottimismo a dir poco cauto anche dalle parti di Confcommercio, che però individua un possibile motivo di fiducia: «Crediamo che i provvedimenti governativi sul cosiddetto cashback, ovvero il recupero di parte delle somme spese, potranno dare buoni riscontri per le attività locali - dichiara Nicola Romano -. È una misura che va nella giusta direzione, una volta tanto, ed è giusto evidenziarlo. Purtroppo non possiamo dire altrettanto delle varie disposizioni cervellotiche adottate finora, come i limiti orari di apertura o la scelta delle tipologie commerciali da chiudere, basata su criteri noti solo ai decisori politici e ai loro tantissimi consulenti. I cittadini sono disorientati dal rincorrersi di anticipazioni, decreti, ordinanze regionali, e via elencando. Ma i danni più gravi in vista del Natale li provocherà l'ultimo Dpcm del presidente Conte che vieta anche gli spostamenti tra Comuni nei giorni di festa. In questo modo salta tutta la filiera del pensierino, soprattutto del comparto agroalimentare di qualità che da noi muove cifre importanti. In queste ore ho visitato una delle aziende leader nel Sannio nella produzione di dolci tradizionali: non avevo mai visto i loro locali tanto spogli, segno evidente che non si attendono ordini cospicui». Il passaggio cromatico non sortirà effetti per il settore hotellerie - ristorazione - caffetterie che resterà costretto alla modalità asporto anche nei prossimi giorni: «Per noi rosso o arancio non cambia niente - sintetizza laconico il referente regionale del Mio, Mario Carfora -. Con l'asporto non si va lontano e i ristori fin qui accreditati non coprono le spese sostenute. Né le prospettive sono incoraggianti. Farci riaprire a metà gennaio vorrà dire accumulare altri pesanti perdite. Quanti sopravvivranno?».



Sul tema è intervenuto ieri il sindaco Clemente Mastella con un didascalico messaggio ai cittadini sulla propria pagina social: «Alcune informazioni: fino a sabato sera (questa sera, ndr) siamo in zona rossa. Da domenica (domani, ndr) in zona arancione. Solo da allora riaprono negozi, centri estetici e mercati. Riaprono i centri commerciali, ma non nei festivi e prefestivi. Dovranno sempre misurare la temperatura e garantire il controllo costante sul numero massimo di persone. Ci si potrà spostare nel proprio Comune senza autocertificazione. Rimane il divieto di uscire dal proprio Comune e dalla regione, se non per motivi di lavoro, studio, urgenze, salute o altre necessità. Ma raccomando tanta saggia prudenza, e senza distrazioni».



