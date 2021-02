C'era una famiglia di Larino in provincia di Campobasso martedì mattina ad attendere con ansia la riapertura del cancello d'ingresso dello zoo delle Maitine a Pesco Sannita, chiuso dallo scorso ottobre al pubblico a causa delle restrizioni anti-covid. Ed è stata festa per loro ed anche altre famiglie del Sannio che successivamente con bambini in testa, hanno trascorso la giornata a far visita agli animali ospitati nella moderna e funzionale struttura. Bartolo Maio che insieme ai figli Luigi e Mario ed alla moglie Antonietta Iannelli è proprietario e gestore del parco zoologico, ha sottolineato i problemi ed i grandi sacrifici soprattutto economici. «Questo secondo lockdown - spiega - ci ha messo letteralmente in ginocchio considerato che di fatto ci ha costretto a quasi un anno di inattività, con la differenza rispetto ad altre aziende che da noi gli animali vanno curati e soprattutto nutriti almeno due volte al giorno senza tregua e quindi le nostre spese sono state quelle di sempre a fronte di mancati incassi. Del resto è noto che come famiglia abbiamo innanzitutto a cuore la salute degli animali e quindi non ci siamo risparmiati in alcun modo, dando fondo a tutte le nostre risorse considerando che i ristori sono praticamente irrisori rispetto alle reali esigenze. Stavolta, però, sembrava un periodo interminabile. Si immagini, intanto, che solo con le scuole abbiamo perso il 100% di incassi e credo che sia superfluo aggiungere altro. Siamo stati penalizzati nonostante ci siamo adeguati a tutte le normative e il fatto che la struttura è totalmente all'aperto e gestibile per evitare assembramenti. Ora speriamo solo di non dover più richiudere, sarebbe quasi la fine...».

Sono oltre quattrocento gli animali di svariate specie presenti all'interno dello zoo diventato in breve tempo un riferimento per gli addetti ai lavori a livello nazionale anche per la rarità di alcuni esemplari presenti all'interno oltre che per gli appassionati. Durante l'ultimo lockdown la proprietà, proprio nell'ottica di migliorarsi e di crescere ulteriormente come riferimento ha lavorato anche per l'ampliamento della varietà. È stato accolto, infatti, un nuovo gruppo di «primati» della specie «langur di hanuman», si tratta di un genere di scimmie del vecchio mondo della famiglia cercopithecidae. Queste vanno ad aggiungersi al recente arrivo delle cosiddette «scimmie urlatrici». Quello sannita sarà l'unico zoo della penisola ad ospitare queste due specie e sicuramente questo costituisce un motivo d'orgoglio e di vanto, oltre che di maggiore attrazione per i visitatori e d'interesse per gli studiosi.

Per dare un segnale di attivismo e reagire alle avversità legate alla lunga chiusura, sancendo un progetto di rilancio articolato ed ambizioso, Bartolo Maio ha definito tutti i dettagli legali, burocratici e logistici per l'arrivo a contrada Maitine del maschio dell'aquila di «Steller», tra le più grandi aquile al mondo, il tutto a sostegno anche del progetto di conservazione della specie che è in fase di estinzione, al quale partecipa molto attivamente il management sannita. «Gli animali - dice Michele Capasso, responsabile veterinario dello zoo sannita - sono stati assistiti normalmente nei mesi di blocco, seguendo la routine ordinaria e sicuramente non hanno risentito moralmente di nulla. Il problema più grande riguarda la proprietà dello zoo con le risorse che ormai scarseggiano, anche se questo non ha vietato di continuare i rapporti di collaborazione scientifica in atto anche a livello internazionale. Abbiamo messo in piedi di recente un progetto in sinergia con l'associazione Comunidad Inti Wara Yassi che ha sede in Bolivia per raccogliere e lavorare su materiale per il centro di conservazione dei primati».



© RIPRODUZIONE RISERVATA