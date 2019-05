«Zorro è qui e lo avrai per 49 milioni di euro» e «Mai con Salvini». Striscioni anti Salvini sono stati esposti poco fa alle finestre della sede del L p Asilo 31, Laboratorio per l'Autorganizzazione Popolare a Benevento. I ragazzi del centro sociale hanno voluto lanciare la '#unostriscionedaognibalcone challengè. «Da giorni - si legge sulla loro pagina facebook - il ministro Salvini, ovunque vada, viene accolto da striscioni e lenzuola affisse ai balconi che lo invitano a tornarsene da dove è venuto! Anche a # Benevento abbiamo deciso di raccogliere questa sfida ed è per questo che invitiamo tutte e tutti ad appendere uno striscione o un lenzuolo dal proprio balcone di casa per invitare il buon Matteo a tornarsene a casa sua! Siamo stanchi dei messaggi di odio e razzismo del segretario della Lega, dimostriamolo tutte e tutti insieme!».

Venerdì 17 Maggio 2019, 18:46 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 18:48

