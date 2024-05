Non solo strisce blu e parcheggi ma anche la gestione dell’accesso nella Ztl, la regolamentazione della velocità in centro, il finanziamento dei piani traffico, sosta e mobilità sostenibile, la realizzazione di aree attrezzate di pubblico interesse in corrispondenza degli stazionamenti. Il tutto per i prossimi 20 anni. È un programma davvero ambizioso quello che l’amministrazione comunale sta varando in materia di riassetto della mobilità in città. È in corso il confronto con la spoletina AJ Mobilità, prevalsa nella manifestazione d’interesse per la gestione dei parcheggi a pagamento, ai fini della definizione del progetto da mettere a gara per l’affidamento. Competizione che vede in pole position la stessa società umbra in virtù del peculiare meccanismo concorrenziale previsto dalla formula del project financing che, a parità di offerta, premia il promotore.

I TERMINI

In vista della pubblicazione del bando di gara, l’amministrazione sta dialogando con la ditta prevalsa nella «fase 1« della procedura per giungere a una proposta complessiva che farà da disciplinare per i concorrenti. E il Comune ha tutta l’intenzione di non limitarsi alla mera individuazione di un gestore delle 1,326 strisce blu presenti in città e del megaparcheggio di via del Pomerio, perimetro dell’attuale affidamento alla Trotta. Si punta a realizzare una vera rivoluzione del traffico in città, come rivela l’assessore delegato Attilio Cappa: «Vogliamo passare da un approccio frammentato e molto parziale della mobilità a una gestione organica che risulterà molto più funzionale ai cittadini, mettendo fine alle difficoltà che oggi si verificano anche sul piano amministrativo. Per quanto riguarda la sosta, le strisce blu e i parcheggi saranno oggetto di un deciso aggiornamento tecnologico dei sistemi di pagamento, molto più moderno e più smart. In più, com’è noto, riapriremo il parcheggio di via Porta Rufina, punto chiave per le esigenze dei commercianti dell’area di via Rummo e delle Poste centrali. Inoltre, contiamo di utilizzare i due stazionamenti comunali coperti per realizzare attività accessorie di interesse collettivo. Nel caso del megaparcheggio di via del Pomerio, su piazzale Iannelli pensiamo alla creazione di un’area giochi per bambini, di un’area fitness e di spazi di aggregazione sociale. Opportunità che ci è concessa dall’ampia disponibilità di superficie dell’area, servita anche da dispositivi che favoriscono l’accessibilità. Spazi abbastanza ampi che ci sono anche sul parcheggio di via Porta Rufina, dove pensiamo di allestire una piccola area mercatale o espositiva. Il futuro gestore - aggiunge Cappa - si occuperà anche della gestione del rilascio dei permessi per l’accesso e la sosta nella Zona a traffico limitato con attivazione dei varchi, garantendo un servizio di front office che permetterà ai cittadini di avere risposte rapide ed esaurienti. Preliminarmente, il Comune affiderà l’incarico per la redazione dei Piani traffico, sosta e mobilità sostenibile, che rientreranno negli oneri a carico della ditta vincitrice. La società assegnataria della gestione potrà occuparsi inoltre della installazione di sistemi di controllo della velocità in città a tutela della sicurezza, d’intesa con la polizia municipale titolare del potere sanzionatorio». Comune e azienda stanno definendo anche la durata dell’incarico, che dovrebbe attestarsi sui 20 anni.

IL REGOLAMENTO

In parallelo, si sta già lavorando al Regolamento per il rilascio dei pass d’accesso e sosta nella zona a traffico limitato del centro storico. Attualmente si procede ancora sulla scorta della delibera di Giunta e della ordinanza sindacale del gennaio 2011, evidentemente datate, che hanno favorito il proliferare indiscriminato di tagliandi. Una giungla nella quale è difficile ormai districarsi per i (rari) addetti ai controlli. Il nuovo testo è al vaglio della commissione consiliare Mobilità: «Stiamo approfondendo la tematica - spiega il presidente Antonio Picariello - esaminando anche gli schemi in vigore in alcune città italiane analoghe a Benevento per dimensioni e tipologia. È il caso di Terni, Perugia e Modena, tutte dotate di centri storici ad alto tasso turistico e degni della massima tutela».