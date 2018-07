Nozioni di botanica politica

di Corrado Castiglione

Che cento fiori fioriscano, che cento scuole di pensiero gareggino(Mao Zedong, rivoluzionario, politico, filosofo e dittatore)Leggi:. E resti lì, perplesso a metà. Certo, in un paese come l’Italia, il cui simbolo d’unità nazionale è il corbezzolo - con le sue foglie verdi, i suoi fiori bianchi e le sue bacche rosse - non può meravigliare il rigoglio di una fitta e colorata vegetazione nella camera del potere. La botanica politica nostrana è un vivaio sempre in fiore, dal garofano rosso dial Biancofiore della vecchia Dc, fino ai più recenti richiami petalosi, dalla margherita alla peonia. Dunque, l’espressione giglio magico - per un verso - non sembra destinata a spaventare: in politica un giglio ci può stare. Però quell’altra metà del binomio suscita curiosità. Perché mai quel giglio è magico? Si allude forse ad una delle 80 specie della pianta che conosciamo? C'è di mezzo qualche rituale occulto riconducibile a massonerie di vario genere o al nuovo ordine mondiale come spesso ai complottisti piace pensare?. Perché il gergo giornalistico aveva necessità di bollare la consuetudine dello storico leader della Leganel circondarsi di un gruppo ristretto di uomini di fiducia selezionati tra i più fedeli amici. E nel mondo dell’informazione politica divenne gioco facile pescare nell’immaginario della religione celtica, in particolare nel druidismo, al quale in qualche modo i militanti del Carroccio già attingevano copiosamente: ricordate il rito dell’ampolla del Po? In fondo a quell’immagine c’è l’archetipo del cerchio, che nei cerimoniali magici - a partire dal Medioevo - veniva tracciato come forma di protezione dalle energie negative provenienti dall’esterno e assurgeva a simbolo di armonia, pienezza, perfezione. Simbolo talmente radicato da divenire per la psicanalisi dil’archetipo del Sé.Ebbene, di lì l’importazione del binomio dalla Lega ai Democratici il passo fu breve quando da una parte a via Bellerio cominciarono le rogne giudiziarie - considerate figlie degenerate di quel sistema di potere così ristretto - e dall’altra alla guida del Nazareno sbarcò dalla pianura padana, bonario e però guardingo, il piacentino di Bettola, che di nessun altro si fidava se non di tre conterranei, cioè di, pure lui piacentino ma di Fiorenzuola d’Arda, il romagnolo di Massa Lombardae il modenese. Fu così che con ironia la notista politica del Corriere della Seraprese a scrivere del “tortellino magico”.D’altronde,sul Corriere della Sera (31 luglio 2014) la storia della politica italiana è costellata da casi analoghi: dalla Brigata Sassari dial cosidetto clan degli avellinesi difino alla Corte arcoriana diQui finisce la preistoria. La cronaca più o meno contemporanea comincia il 22 febbraio del 2014, quandoconquista la presidenza del Consiglio e trasloca la mappa del potere da Palazzo Vecchio a Palazzo Chigi. Assai complesso descriverla in ogni dettaglio: a confronto la mappa del Piri Reis è di più immediata lettura. Utile, al fine di delineare un quadro generale, la ripartizione offerta dasul Foglio del 30 settembre 2014, quando si fa distinzione tra fiorentini puri (da Empoli,da Montevarchi,di Firenze centro eda Torre del Greco), fiorentini acquisiti (), i diversamente fiorentini (come).E poi,realizzate ancora dal Foglio e dall’Huffington post, si possono individuare altri segmenti: non furono certo renziani della prima ora, ma lo diventaronogli ex avversarie queltransitato dal consiglio comunale di Firenze al governo passando da Fi e Pdl a Ncd e Ap. Senza dimenticare collaboratori preziosi come, già capo della comunicazione elettorale di Renzi nel 2012, e. Più recenti gli avvicinamenti diAd altri livelli vanno poi ricordati, fratello di, capo dei vigili e direttore generale a Palazzo Vecchio e capo dell’ufficio legislativo di Palazzo Chigi. L’ex consigliere regionale in Toscana, già presidente di Publiacqua a Firenze. Il fotografo incaricato delle pose istituzionali,, operativo fin dai tempi di Rignano sull’Arno. Quindi il tuttofare “franchino”, ovveroche ha cominciato da quando si era alla provincia di Firenze. Così come la storica segretaria. C’è l’ex assessore a San Miniato poi addetto alla corrispondenza. Il già capo di gabinetto a Firenze e capo della segreteria politica a Palazzo Chigi. L’ex assessore comunale ai trasporti, passato alla guida della struttura tecnica di missione per l’edilizia scolastica nel governo Renzi.che non si è del tutto appassito nel dicembre 2016, quando Renzi ha detto addio a Palazzo Chigi. La leadership dell’ex sindaco fiorentino è ancora salda tra i Democratici. E almeno fino al congresso quella mappa può essere ancora utile per orizzontarsi nella camera del potere.corrado.castiglione@ilmattino.it