Puntini neri nel cielo azzurro di Kabul. Devi far fatica per scorgerli nelle immagini che arrivano dall'Afghanistan e che mostrano il decollo di un mastodontico aereo militare americano, in fuga dalla capitale afghana riconquistata venti anni dopo dai talebani, inarrestabili nella loro velocissima avanzata dopo la smobilitazione della coalizione occidentale. Puntini neri, sono uomini, o forse donne, in ogni caso afghani in fuga per la libertà, terrorizzati dal ritorno dei talebani. Si sono aggrappati alle ruote di quell'aereo enorme, hanno resistito mentre altri si lasciavano andare durante il rullaggio sulla pista. Pochi istanti dal decollo e sono precipitati, inevitabilmente, disintegrandosi al suolo. Pochi istanti per chiudere una vita con un volo tragico e impossibile.

Oggi come venti anni fa. Come quei puntini neri nel cielo di New York, violato dagli aerei dirottati da Al Qaeda, e schiantatisi contro le Torri Gemelle. Assistevamo impotenti in tv all'agonia di quei poderosi simboli della forza e dello sviluppo americano e, poco prima che si accartocciassero con il loro immane carico di vite umane e soccorritori, terrorizzati scorgevamo "qualcosa" che volava giù dagli ultimi piani delle Twin Towers. Puntini neri, erano uomini, o forse donne, in ogni caso americani che vedevano la fine vicina ed avevano scelto di lanciarsi nel vuoto, consapevoli di morire, ma in fuga mentre, anch'essi, sognavano la libertà. La libertà di vivere.

Oggi, dopo venti anni fa, c'è analogia storica, ma anche politica, rispetto a “puntini neri” che, in realtà eano persone, avevano un volto, un nome, una famiglia alle spalle, parenti ed amici. Vite. Uomini o donne, afghani o americani, vittime di qualcosa assai più grande di loro. No, qui non stiamo ad intigrarci ora del dettaglio delle responsabilità sin troppo evidenti della politica occidentale, che decide la precipitosa fuga degli ultimi connazionali dall'Afghanistan dopo essersi accorta (?) dell'errore tragico di lasciare un Paese al proprio destino. Venti anni di occupazione e militarizzazione di un territorio (non senza pesanti tributi di sangue, anche italiano) non sono bastati a formare e a liberare una popolazione dall'incubo dei violenti con barbe e kalashinov, che pazientemente hanno aspettato di avere libero il campo.

E non sono bastati a formare un esercito in grado di difendere la propria popolazione, squagliandosi come burro al sole d'agosto. Ai civili, a chi intuiva che oltre i confini nazionali poteva esserci un'altra vita, non è rimasto che rassegnarsi terrorizzati nelle proprie case. O tentare di fuggire, ugialmente terrorizzati, cercando in ogni modo di trovare spazi sugli aerei occidentali in fuga da Kabul. Afghani oggi, e americani venti anni fa, accomunati dal disperato tentativo di una Vita. Ciò che presidenti, premier, generali e soldati del civilizzato Occidente non sono riusciti a favorire.

E' di fronte a quei puntini neri, oggi come venti anni fa, che non possiamo che calare la testa. Annichiliti dal dolore, dal rispetto, nell'impotenza per l'ineluttabilità di un disperato tentativo di rincorrere, nel vuoto, la vita e la libertà. Il tutto mentre dall'altra parte del mondo, quella fortunata e sopravvissuta alla pandemia, c'è chi sta a chiedersi sotto il solleone d'agosto se non si sia vittime di una dittatura sanitaria per "colpa" di una mascherina sul volto o di un pass.

«Non v'è amore per la vita senza disperazione di vivere» (Albert Camus, Il rovescio e il diritto)

