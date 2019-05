di Aldo Balestra

Sabato 4 Maggio 2019

Lo speriamo tutti, dal primo momento in cui Napoli ci ha restituito l'ennesimo orrore di un agguato tra la folla. Da quando abbiamo saputo che l'effetto collaterale dell'ultima azione criminale aveva il visino pulito di Noemi, 4 anni e una cascata di riccioli biondi, uscita con la madre e la nonna a fare una passeggiata e trovatasi sulla traettoria dei colpi di un'esecuzione di camorra. Al centro di Napoli, piazza Nazionale, a poche centinaia di metri dalla Stazione Centrale, alle 17.30 di un giorno di maggio.Speriamo tutti che Noemi si salvi. Che la scienza faccia del suo meglio, che i medici del Santobono, dove arrivano ogni giorno sempre più bambini vittime della ferocia dei grandi, le restituiscano una vita piena prima che il colpo esploso dalla pistola di un impacciato aspirante assassino l'abbattese come un birillo, davanti a un bar di Napoli.Per chi ci crede, potranno e faranno molto le preghiere che, a prescindere dal «risultato», sono l'arma naturale di ogni cristiano, adoperata soprattutto quando un altro soffre. Figuriamoci quando una bimba innocente di quattro anni, vittima di una violenza fuori controllo nella terza città d'Italia, rischia la vita per la violenza altrui.Si prega per Noemi, allora. Ma non si dice, al di là delle catene dei social dal sicuro effetto emozionale. E chissà perchè chi ha responsabilità pubbliche e politiche, dai due vicepremier Salvini e Di Maio in perenne lite, fino al sindaco di Napoli sofferente di annuncite, senta il bisogno di dire a tutti che pregano per la bambina, affidando la notizia al circuito mediatico. Fatelo, per carità: pregate, se ci credete. Ma svelarlo è davvero utile? E a chi? No, non serve. E finisce per essere ricondotto, soprattutto se con dichiarazioni in serie, alla categoria delle cose dette nell'esercizio della propria «attività», agevolmente destinate a suscitare emozioni nelle persone annichilite e sconvolte da tanto orrore.C'è il beneficio della buona fede, per carità. Ma da chi amministra, da chi fa politica, da chi guida una città, occorrono sempre fatti più che annunci. Anche degli annunci di preghiera per una bambina.