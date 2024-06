«Mattarella, scelte coraggiose di Berlinguer rafforzarono il Paese» (Ansa, 11.06.2024, ore 10.08)

Un caso, è stato un caso qualche giorno fa a Sassari: in via Dante Alighieri, civico 15, lo sguardo cade su una targa di una straordinaria semplicità, come sarebbe piaciuta ad uno come lui. Sulla facciata di un palazzo austero e imponente, oggi per gran parte in vendita, l'omaggio della città sarda a Enrico Berlinguer, che in quell'edificio nacque nel 1922.

L'orgoglio di una città per un politico colto e popolare, amato dalla gente comunista e rispettato dagli avversari, uomo della fermezza e insieme del dialogo, dell'apertura: "Segretario nazionale del Partito Comunista dal 1972 al 1984, straordinario esempio di passione politica e civile, di rigore morale e intellettuale". Parole sentite e vere, per un uomo politico come lui, che visse e morì di politica durante un comizio a Padova, radunando alle sue esequie oltre un milione di persone. Lacrime, ricordi, rispetto per l'addio ad un uomo che fu protagonista.

«Quarant'anni or sono moriva Enrico Berlinguer, personalità politica stimata e popolare, capace di scelte coraggiose, che hanno rafforzato le basi della Repubblica e consolidato la crescita democratica del Paese», ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel quarantennale della morte che ricorre oggi. «Leader in un decennio particolarmente difficile che lo vide impegnato a difendere la Costituzione e la vita democratica da attacchi eversivi e dagli assalti del terrorismo.

L'assillo della pace e della cooperazione internazionale - ha aggiunto Mattarella - lo condusse a proporre percorsi e scelte sempre più autonomi, nell'interesse del popolo. Il suo contributo, ideale e culturale ha concorso ad associare i lavoratori che si riconoscevano nel PCI a quel cammino di integrazione europea che l'Italia è stata capace di percorrere da protagonista».

E stamane Peppino, amico e collega cervinarese, che ogni mattina affida alla Rete una pillola di saggezza dei grandi, si lasciava andare al sogno di Vendittiana memoria: «Chiudo gli occhi e penso a te, dolce Enrico», postando una foto del politico sardo di straordinaria intensità e suscitando ancora emozioni.

La targa casualmente scoperta a Sassari, il quarantennale della morte, le immagini nei servizi rievocativi dei tg, le parole del Capo dello Stato, quella frase della canzone di Venditti postata su Facebook. E nella mente ancora il frastuono confuso, urticante, del dopo-voto per le Europee, i litigi e le poche idee, le ripicche e i tanti, troppi "abbiamo vinto noi". Ecco, è che di figure come quella di Berlinguer come di altri grandi della politica, non interessa se di sinistra, centro o destra, si avverte oggi urgente bisogno. E' la politica Bella e Alta, che vorremmo ancora e qui: da Strasburgo ai piccoli comuni. La politica per una vita, quella che ti suscita emozioni forti e ricordi struggenti anche a distanza di decenni.

«Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno» (Enrico Berlinguer).