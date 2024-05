Il coraggio di lasciare quando si è vincenti

«Ranieri: con il Cagliari chiudo la mia carriera nei club» (Ansa, 23.05.2024, ore 14.16)

Lasciare quando si è osannati, si è in vetta. Lasciare senza farsi sopraffare dalle tentazioni di ulteriore grandezza, dall'esigenza adrenalinica di superare continuamente tutti i limiti. Francamente le persone sagge e vincenti mi hanno sempre appassionato più di quelle soltanto vincenti, vincenti a tutti i costi, senza se e senza ma. Sempre e comunque. Senza fare “prigionieri”, spesso senza avere rispetto nemmeno di sé stessi.

Accade che nel calcio, ce lo insegna la storia virtuosa di Claudio Ranieri, si può essere anche persone “normali”, che ragionano, che non esagerano, ancorate a valori saldi che vanno oltre l'essenza stessa del successo nella propria vita professionale. E magari accade (forse non tanto) in politica o nel mondo dello spettacolo e delle arti soprattutto quando il successo è vistoso e l'ammirazione, talvolta l'adulazione, supera tutti i limiti dell'ego dell'uomo (o della donna), circuendoli in una stretta inestricabile.

Ed allora, sarà che il personaggio è stato sempre davanti ai nosti occhi di inguaribili tifosi del Cagliari. Ma quel che ha fatto Ranieri, che a Cagliari ora considerano un eroe quasi alla stregua di Gigi Riva, colpisce in un mondo di nani, ballerine, influencer e campioni tanto al chilo. Ranieri a Cagliari ha avuto in diversi anni tantissime soddisfazioni da allenatore, promozioni e salvezze all'ultimo istante, ha sempre chiesto (ed ottenuto) il rispetto dei tifosi.

Il rapporto che s'è creato, nella terra dei 4 Mori, terra fortemente identitaria, è stato negli anni leale e sincero, nonostante la salvezza ottenuta in quest'ultimo campionato non sia stata proprio una passeggiata.

Ebbene, a Cagliari gli avrebbero messo ancora tappeti rossi perché rimanesse, ma Ranieri - vincitore anche nel 2016 di una Premier League in Inghilterra con il “semplice” Leicester, ha detto “stop” per sempre alle esperienze di club. «Al massimo - ha detto andandosene, festeggiato allo stadio come un divo - potrei fare uno strappo per una Nazionale di calcio». Chissà.

Intanto ci piace rimarcare la semplice saggezza di chi sa dire “basta” quando tutt'intorno s'impazzisce per te. Tutto ha un limite, anche la vittoria. Tutto può essere ricondotto all'uomo quanto tale. Si ha il coraggio di lasciare prima che gli altri magari ti tirino giù dal piedistallo in un momento di incontrollabile difficoltà. Ed allora questa umanità di Ranieri, questa “normalità” colpisce assai in un mondo cinico e baro come quello del calcio. E ci fa piacere raccontarla qui. Un bell'esempio, o no?

«Comprendere gli esseri umani è intelligenza, comprendere se stessi è saggezza». (Lao Tse)