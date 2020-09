Ultimo aggiornamento: 16:05

Due immagini di sacerdoti dal diverso destino, contrapposte in quest'unico gioco fotografico. Colpisce l'esile e disarmante semplicità di Don Roberto: una polo sgualcita, il Tau al collo, uno zaino con delle Palme su una sedia nella canonica della sua Chiesa di Como, dove è stato brutalmente ucciso, quasi sgozzato. E colpisce pure la solennità del cardinale Giovanni Angelo Becciu, Prefetto per la Congregazione della causa dei Santi, potentissimo fino a ieri nella gerarchia Vaticana, costretto alle dimissioni (con rinuncia anche agli effetti del Cardinalato) da Papa Francesco: immortalato durante una cerimonia in Chiesa, posa austera e abiti sacri eleganti, un Crocifisso d'oro, dietro un Carabiniere in alta uniforme a guardargli le spalle.Come è andata a finire, per entrambi è noto. Don Roberto, 51 anni, definito il prete degli ultimi, attivissimo nell'assistenza e soccorso a diseredati e senza nulla, è stato ucciso da uno di loro, con evidenti turbe psichiche, mentre era impegnato nella sua missione giornaliera. Intepretava fino in fondo l'immagine di una “Chiesa ospedale da campo” cara al Pontefice, che così intende lo spirito del sacerdozio. Non ha potuto difendersi, Don Roberto, non sappiamo nemmeno se sia riuscito a dire qualcosa all'uomo che aiutava da sempre e che, in preda a un raptus, l'ha colpito mortalmente, offuscato da chissà quali incubi. Il silenzio della morte. Le lacrime ai funerali, come quelle dei tanti immigrati che aiutava senza sosta, e per i quali era in grado di moltiplicare i pochi beni di cui disponeva e messi a disposizione dai fedeli. Perché quando il tuo sogno è grande, voli alto con poco.Cardinal Giovanni Angelo, 72 anni ben portati, già sostituto della Segreteria di Stato dal 2011 al 2018, poi nominato da Francesco Prefetto per la Congregazione dei Santi, in ascesa tanto da far vociferare di una sua concreta "papabilità", è stato sostanzialmente licenziato dal Papa che viene dalla fine del mondo, per un'intrigata storia di investimenti, piattaforme petrolifere in Angola, fondi Cei e dell'Obolo di San Pietro, acquisto di lussuosi palazzi a Londra e, soprattutto, finanziamenti sospetti in direzione dei fratelli e delle loro coop. Subito dopo la clamorosa notizia tre parole di Becciu: «Preferisco il silenzio». Per poi dichiarare all'indomani: «Accuse surreali, non temo l'arresto. Fino a ieri mi sentivo amico del Papa». Sarà ora questione di procure vaticane, giudici italiani, e internazionali, finanzieri senza scrupoli, intrighi difficili a morire a San Pietro. E sullo sfondo un Pontefice sempre più stanco,ma mai allontanatosi di un passo dall'idea della «Chiesa ospedale da campo».Sarà che a noi piacciono le sfide difficili, se non impossibili. Le storie dei pochi pazzi visionari che nella Chiesa, nella scuola, nella società, nel giornalismo, in politica, vanno controcorrente, contro i poteri forti. E, allo stesso tempo, costretti ad occuparci (anche) di vicende roboanti, personaggi ingombranti, promesse e annunci grandiosi, finiamo per scoprire e raccontare - assai spesso - storie di assolutra pochezza umana.Mai come stavolta, allora, nel leggere i particolari della storia tutta potere, finanzieri e soldi con la "benedizione" (laica) di un ex Cardinale, andiamo con convinzione e più piacere a ricercare i motivi dell'impegno di Don Roberto. Fa bene a ricordarcelo chi cita Martin Luther King e sa darci motivi - nel momento più buio - di immaginare un mondo che possa, nonostante tutto, continuare ad avere ancora speranza.