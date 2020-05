«Studio sul virus: in Campania azzeramento casi il 3 giugno» (Il Mattino.it, 18.05.2020, ore 18.55)

***

Ora che anche il 18 maggio è arrivato, possiamo entrare in un negozio, e tagliarci i capelli, e prendere il caffè al bar e andare al ristorante, ma a distanza e con la mascherina. E' la (nuova) ripartenza e intanto, finalmente, è la prima volta che siamo sotto i 100 morti al giorno. Prima c'era stata la mezza fase 2 del 4 maggio, l'ignobile ressa e riffa italica delle mascherine, le autocertificazioni, e prima ancora eravamo tutti immersi nel lockdown più ferreo, e la Liberazione, e Pasqua, e ancor prima il terribile mese di marzo, il bollettino delle 6 del pomeriggio, i morti, le bare dentro i camion dei soldati, i contagi a migliaia e migliaia, le zone rosse, tutti chiusi in casa a difendersi da un nemico sconosciuto e invisibile.

Ora che tutto questo è un po' alle spalle - ma il Covid è ancora tra noi, viaggia lento, lento, resiste - ogni considerazione su date, tempo e fatti che sono, e che verranno, è come se avvenisse sotto l'effetto di uno stordimento.



Succede così anche ora che apprendiamo del nuovo studio dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, che ci annuncia come le Regioni saranno fuori dal Covid-19 (contagio zero) secondo una griglia gradata. Alla Campania, che lo stesso Osservatorio lo scorso 17 aprile stimava «liberata» il 9 maggio, assegna ora un'altra data per «quota zero», ovvero il 3 giugno. Ce lo auguriamo, atteso che per quel giorno, non essendovi un vaccino o una cura risolutiva, faremo probabilmente ancora i conti con piccoli numeri di contagi, ad ogni latitudine, ci si augura almeno ad una cifra.



Numeri e scadenze che hanno contraddistinto questa nostra esistenza all'epoca del virus le abbiamo come stampate in mente e, al tempo stesso, non le ricordiamo più nitidamente, in una melassa indistinta e pastosa di dati, informazioni, cifre, ordinanze, chiarimenti, Dpcm, bollettini che hanno riempito le memorie, fiaccato le aspettative, alimentato le speranze. E' che non ci possiamo appellare, in questa maledetta vicenda, a certezze assolute. Perché non vi sono.



Ora che il Paese, chi più al Nord, chi meno al Sud, ha pagato uno scotto pesantissimo in termini di vite umane e di ammalati, per tutti con conseguenze economiche e di negato sviluppo del Paese, dovremmo convincerci che il modo migliore per andare avanti, in questa e nelle prossime fasi, è farlo con volontà e coraggio, ma senza derogare agli insegnamenti e alle nozioni che abbiamo acquisito dalla scienza. Pensare di scavallare ogni scadenza con disinvoltura che tracima nell'incoscienza significa non aver imparato nulla e, tragicamente, non considerare il possibile ritorno del dramma.



Proviamo, allora, a non perderci cercando una perfezione umana in una vicenda che sfugge ai normali canoni, tanto è nuova, infida e pericolosa. Inutile fare i conti e dolersi nei confronti di un tempo dentro il quale chi ha potuto è sopravvissuto ed è ora atteso da una ripresa complicata, rischiosa, incerta. Proviamo a ripartire, magari, con un minimo di ottimismo e prospettiva, consapevoli che questo tempo strano, dentro il quale ci è dato da vivere, è molto più largo, avvolgente, indistinto di quello che vorremmo e cerchiamo di definire.

***

«Che cos'è il tempo? Se nessuno me lo domanda, lo so. Se voglio spiegarlo a chi me lo domanda, non lo so più»​ (Sant'Agostino, Confessioni)