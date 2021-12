«L'Usigrai: Romania chieda scusa per aggressione a Lucia Goracci» (Ansa, 13 dicembre 2021, ore 23.04)

Cosa resterà, di questi anni della pandemia? Non sono mica fantasmi di una distorta fantasia, nel mondo, gli oltre 5 milioni di morti e i quasi 270 milioni di contagiati. Cifre solo fino ad oggi. Non sono fantasmi, lo sappiamo, ma se lo negano gli uomini delle istituzioni e delle rappresentanze democraticamente elette, anche in Europa, c'è da rabbrividire per quel che ancora ci aspetta sul fronte dell'agognata speranza di normalità. Come la storia raccontata dall'inviata del Tg1 Lucia Goracci, giornalista coraggiosa da sempre sui fronti dei conflitti, asciutta e diretta nei suoi resoconti (per questo premiata anche con il Premio Serao, dal Mattino), capace di interviste anche al minaccioso talebano armato fino ai denti dopo la conquista di Kabul: «Perché hai un fucile?», gli aveva chiesto qualche settimana fa, guardandolo negli occhi.

Ora la Goracci, andando in Romania, pensava di stare in Europa e poter raccontare liberamente come mai in quel Paese il tasso di vaccinati fosse così basso da emergere con nettezza nei report di questa necessaria classifica giornaliera. Lo ha fatto ascoltando - come ha fatto - un medico di un ospedale («Vorrei che chi non ci crede venisse qui a vedere cosa accade nelle terapie intensive», le ha risposto il giovane sanitario), ma cercando di comprendere anche perché le tesi no-vax albergassero - con tanto seguito - in esponenti del parlamento rumeno. E così ha preso appuntamento con Diana Iovanovici Sosoaca, avvocato e senatrice dell'ultradestra, che conta un gran numero di sostenitori e non è nuova a proteste clamorose, come quella volta che si presentò in Aula con la maschera di Hannibal the cannibal.

Ha iniziato ad intervistarla, ma all'improvviso la Sosoaca ha chiuso la porta del suo studio, impedendo alla Goracci e alla troupe di giornalisti ed operatori di uscire. La Goracci non s'è persa d'animo e riuscendo ad uscire - approfittando di un momento di disattenzione della senatrice e di tre uomini che erano con lei - s'è rivolta alla polizia. Solo che gli agenti, spinti anche dalla politica rumena, hanno iniziato a controllare i giornalisti, ispezionando documenti ed altro, per poi portare i malcapitati reporter in commissariato. Interrogatori, perquisizioni personali: otto ore di verifiche, situazione pericolosa risolta solo dall'intervento dell'ambasciata italiana, allertata dalla Goracci.

I giornalisti sono stati liberati e l'inviata è rientrata a fatica in Italia, riuscendo a raccontare poi in parole e immagini - al Tg 1 - quanto accaduto. La vicenda sconcerta. Tesi strampalate ne sentiamo tante e troppe, in questo periodo, bene hanno fatto quei giornalisti televisivi (tra loro Mentana e Vespa) che hanno annunciato di non voler ospitare più in tv laqualunque, non in grado di avere un dibattito pacato e soprattutto sensato con specialisti della materia. Perchè tutti non possono parlare del tutto.

Ma la vicenda della Goracci colpisce perchè dimostra come esistano - anche nella vecchia e insieme nuova Europa - ampie risacche di oltranzismo violento e ingiustificato, magari in grado di abusare dei propri ruoli per la sopraffazione altrui, in questo caso la stampa. Così come inquieta la diffusione dell'indirizzo privato del premier Draghi sui canali social, rivelazione attuata dai no vax con l'appuntamento in quel luogo per protestare. Ad armare la mano di qualche esagitato, è noto, si fa presto. E davvero il negazionismo spinto oltre i limiti è quanto di meno dobbiamo augurarci, in questo cammino ancora lungo e accidentato.

«L'ignorante non solo manca di cognizioni, ma abbonda di errori; la sua mente cerca e combina quanto quella d'un uomo istrutto; ma fa una confusione d'osservazioni incomplete e sconnesse di pregiudizii; è una notte non scintillante di stelle, ma popolata di fantasmi» (Cesare Cantù, Attenzione)

