C'è qualcosa che ritorna, di ancestrale, il rapido riavvolgersi del nastro della vita, quando si è consapevoli che la morte sta arrivando all'improvviso, incredibilmente e mostruosamente rapida, inarrestabile. Invocando i genitori è come se si chiedesse inconsciamente la loro protezione, la loro forza che tante volte, da piccoli, hanno rassicurato. Anche questa storia tremenda dell'Essex, dei 39 migranti asiatici morti asfissiati dentro il cassone di un tir, lo testimonia drammaticamente. Come era accaduto durante l'attacco alle torri gemelle di New York, o più recentemente in occasione del grattacielo londinese andato a fuoco: telefonate, smsi, video per dire ai propri cari, soprattutto alla mamma o al papà, che ecco, «la morte sta arrivando».



«Mi dispiace, mamma. Il mio viaggio all'estero non è andato bene. Ti amo così tanto! Sto morendo perché non posso respirare». E' stato il messaggio piu straziante tra quelli giunti ai parenti delle vittime da dentro quel cassone, dove l'ossigeno diminuiva con il passare delle ore, fino al tragico e pesantissimo epilogo. Lo ha scritto una 26enne, Pham Thi Trà My, vietnamita, che ha riacceso il suo cellulare nel viaggio dal Belgio verso il Regno Unito, dopo averlo dovuto spegnere per non farsi scoprire.



Deve essere stato terribile, per i genitori di Pham, leggere l'sms e non poter fare nulla. La consapevolezza che la loro figliola stava per morire e che le sarebbero sopravvissuti. Lei che saluta, che rinnova il suo sentimento d'amore per la mamma. E la madre che legge l'addio in diretta della sua "cucciola", partita per l'Inghilterra, chissà con quale speranza, certo il sogno di una vita migliore.



Sms dell'addio da un container senz'aria, da un grattacielo in fiamme, l'abbraccio di un padre alla figlioletta a faccia in giù lungo il fiume al confine tra Messico e Usa, ed ancora la mamma che stringe il figlioletto nel barchino affondato al largo di Lampedusa. Sempre di più, rispetto agli orrori di un mondo, il legame genitori-figli assurge a valore fortissimo. Laddove si soffre, si rischia, si muore, è come se mostrasse il massimo della sua potenza. Forse sarebbe il caso di ricordarcene, di più e meglio, in tempi di pace.

«Se volete comprendere l'amore dei parenti, pensate al momento che li perderete, pensate all'infelicità di chi non li ha, dei poverini abbandonati a sè, ai loro bisogni» (Cesare Cantù, «Attenzione»).

