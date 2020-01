«Liliana Segre, addio scuole ma la testimonianza continua» (Ansa, 22.01.2020, ore 18.39)

E' stanca, come può esserlo una donna di 89 anni che ha vissuto l'orrore della Shoah, una donna che per 45 anni - inorridita - ha taciuto prima di cominciare a «fare testimonianza». Così come, per i successivi sei lustri, ha poi continuato a fare ovunque la chiamassero, soprattutto nelle scuole.



Liliana Segre, senatrice a vita, arrestata a Milano, deportata ad Auschwitz e miracolosamente scampata all'Olocausto, dal prossimo aprile non andrà più nelle aule scolastiche a raccontare l'inferno vissuto nel campo di sterminio nazista. «E' stanca, provata», ha spiegato il figlio, «ma questo non significa che non farà più testimonianza». Intanto ad aprile terrà l'ultima lezione, ad Arezzo, davanti ad un esercito di oltre quindicimila ragazzi.



Che cosa raccontava questa donna, minuta epperò forte, ai giovani, quando li incontrava? Lei che della libertà è stata privata nel modo più atroce e doloroso, raccomandava di «battersi sempre per la libertà. Bisogna sceglierla la libertà e la prima libertà è la libertà di pensiero. Agli studenti e ai giovani dico: non sottovalutate mai la potenza dell'odio, imprimete nella mente le parole che ascolterete oggi e fatene un faro e una guida». «Il mio corpo è stato prigioniero, ma la mia mente no - sottolineava -. Ho sempre pensato con la mia testa e così dovete essere anche voi, non come quelli che seguono quelli che gridano più forte. Pensate con con la vostra testa».



Balsamo nutriente per ragazzi che hanno bisogno di valori in cui credere, in tempi incerti e di smarrimento come questi, dove le politiche del mondo appaiono tanto distanti dalle reali esigenze del genere umano. E quale miglior docente di chi, per quei valori, ha resistito, combattuto, sperato, fino all'insperata ri-conquista? Forte, il suo messaggio. Al punto che, nel tentativo di cancellare la memoria che si trasmette, c'è chi ha minacciato di morte questa donna diventata un simbolo mondiale, provocando il doloroso paradosso di costringere lo Stato a proteggerla, con una scorta.



Ora Liliana Segre ha tutto il diritto di riposarsi, riflettere, riannodare i fili di un'esistenza complessa e dolorosa, condividendola solo con gli affetti più cari. Non disperdere il suo messaggio resta però un dovere collettivo, il ricordo va coltivato e rinverdito, innanzitutto a scuola. Non è forse un caso che l'annuncio della nuova, terza vita della Segre giunga alla vigilia della "Giornata della memoria". Rigurgiti di pericolosi e deviati nazionalismi albergano un po' ovunque nel mondo, la scuola s'impegni a continuare nella divulgazione.



Raccontare il male costa fatica, è doloroso, chiama a responsabilità. Ma serve maledettamente. Il miglior gesto di riconoscenza all'impegno di questa donna, per una causa universale come quella della pace, può essere solo quello di non fermarsi. E non solo con gli slogan, in un mondo in cui le azioni di ciascuno sono poi volgarmente poco coerenti con quello che, talvolta, solo si finge di predicare.

«L'ignoranza del male non preserva dal male» (Byron)