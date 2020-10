«Covid: Noja, ho problemi ma uso mascherina, lo facciano tutti», Ansa, 6 ottobre 11.47

***

Ma che volete che sappia e cosa importi, a Donald Trump, dell'appello di Lisa Noja, 46 anni, deputata di Italia Viva, avvocato civilista, disabile affetta dalla terribile amiotrofia spinale? In fondo è solo una parlamentare di un Paese amico che si chiama Italia, nazione piccola e fedele, sole, pizza e macaruni, ma nemmeno tra le più importanti nel vasto scacchiere geo-politico del mondo.

Lisa in Italia fa politica faticosamente, occupandosi di politiche sociali, lotta per i diritti di chi è malato meno, come e più di lei, è una deputata che per muoversi ha bisogno di una carrozzina elettrica, ha problemi respiratori. Figuriamoci che può importare - a uno come lui, che ha ora l'unico e disperato obiettivo di farsi rieleggere presidente del Paese più potente del mondo - l'appello di questa piccola e tenace politica italiana.



«Io faccio molta fatica a tenere la mascherina in quest'aula perché ho serie difficoltà di respirazione, ma se lo faccio io per tante ore allora lo possono fare tutti», ha detto Lisa Noja ai suoi colleghi deputati, rimarcando come tante volte il presidente della Camera, Fico, debba richiamare all'ordine i suoi colleghi come può fare un insegnante con i suoi scolaretti. Ma l'appello è significativo proprio mentre il governo si vede costretto alla stretta di vite rendendo obbligatorio sul territorio nazionale l'utilizzo, sempre, della mascherina.



Ha parlato a fatica, Lisa, in nome della dolorosa conoscenza del mondo dei medici e degli ospedali, ma soprattutto con il rispetto di chi si misura, come l'umanità intera, con un virus subdolo e invisibile che fa ammalare, uccide, condiziona, ma che si può tenere a bada - come la scienza si affanna a ripetere in attesa del vaccino - con misure di prevenzione semplici, a cominciare dalla mascherina sul viso. Ha parlato, Lisa Noja, nelle stesse ore in cui Donald Trump, che sulla Covid ha preso in questi mesi più d'una terribile scivolata, sottovalutando il problema prima di essere egli stesso contagiato, iniziava una ringalluzzita offensiva negazionista, «è come l'influenza», ipse dixit, come un qualsiasi ignorante, come un qualsiasi terrapiattista, come quelli che dicono, e lui l'ha detto tranne poi sostenere che scherzava, che basta iniettarsi nelle vene un po' di disinfettante.



Appena dimesso dall'ospedale dove vergava fogli bianchi per far vedere al mondo che stava lavorando, ancora con la malattia addosso, ha tolto con rabbia la mascherina sotto il portico della White House, contenendo a fatica la tosse, il saluto militare impettito e poi bla-bla-bla. Mossa studiata a tavolino dagli strateghi della politica e non conta che Trump finisca per apparire, in fondo, una sorta di burattino di se stesso. Con il rischio, però, di trascinare in un vortice inarrestabile un'ampia parte della sua immensa e fantastica Nazione, che finora ha già pagato alla pandemia un tributo di oltre 200mila morti.



Speriamo davvero per Trump che sia più forte lui della Covid, e lo speriamo per i milioni di malati nel mondo, nel nostro Paese, nella nostra Campania salita purtroppo sulla vetta delle regioni più contagiate con scenari che vanno esplorati nel massimo rispetto. Nella massima coerenza di comportamenti.



Ecco, la coerenza. In un Parlamento dove ci sono tanti politici seri, ma anche tanti negazionisti ed esibizionisti alla “Coviddi non esiste”, la lezione l'ha data una piccola donna che conosce cosa sia il dolore. La coerenza è tratto distintivo dei più intelligenti e dei più forti sempre. Non si compra e non si vende tanto al chilo.

***

«Un atto coerente isolato è la più grande incoerenza» (Don Lorenzo Milani) Ultimo aggiornamento: 11:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA