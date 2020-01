«Senofonte, venendo insultato, disse: Tu imparasti ad insultare, ed io imparai a disprezzare gl'insulti. La vendetta rende uguale l'offeso all'offensore» (Seneca)



***Non sappiamo più aspettare, nemmeno quando potremmo. E dobbiamo. E' vero, ce ne hanno anche dato abbondante motivo: con la negligenza, la sciatteria, la disorganizzazione e l'inefficienza unite talvolta all'arroganza degli operatori, che scambiano l'esercizio di una funzione (è il loro lavoro, sono retribuiti) con la convinzione di un potere. Negli uffici pubblici, ma soprattutto negli ospedali. In sanità accade molto spesso. E l'utenza ne subisce conseguenze mortificanti e illegittime, ingiustificate e ingiustificabili.Accade di sovente e troppo, soprattutto nel Meridione, ma anche qui esistono - e meno male - efficienza, dedizione, cortesia, persino sorrisi. Insomma, magari raramente, ma capita anche che il torto sia al di qua dello sportello, della corsia. E che ogni tanto la colpa sia assolutamente nostra. In tal caso non siamo giustificabili.L'ospedale Santobono è specializzato nel pronto soccorso e nella cura dei bambini: qui, mesi fa, ha combattuto tra la vita e la morte la piccola Noemi, la bimba colpita per errore da un colpo di pistola in un agguato della camorra spietata e senza regole. Qui, per settimane, ci sono state veglie di preghiera, fiaccolate e segni d'affetto di migliaia di persone, aspettando - sì, aspettando - che i medici facessero il loro lavoro e salvassero la vita a quella piccina con il polmone perforato da un proiettile.«Noemi una di noi», si disse. Ed è giusto. Perchè ciascuno si immedesimava nell'assurdo dramma di quella piccina e di quella famiglia sino ad allora sconosciute. Ma se sei il figlio di Fernando Llorente, il calciatore del Napoli, e sei vittima di una caduta battendo la testa che metterebbe in ansia qualsiasi genitore, non si può essere oggetto di rancore da chi ritiene, urlando e quasi aggredendo medici e infermieri, che visitandolo si stia facendo il favore al papà calciatore rispetto alle persone "normali". Quel bimbo era caduto per davvero, gli era stato assegnato un "codice giallo", occorreva verificare la sua situazione e non c'erano in quello stesso momento altri codici con diritto di precedenza: «In pronto soccorso - si è spiegato poi al Santobono - funziona così: chi è più grave ha la precedenza. Non chi è più famoso. E in quel momento, nel nostro pronto soccorso, c’erano tutti codici a bassa gravità che non dovrebbero nemmeno accedere a un pronto soccorso. L’emergenza e l’urgenza sono riservati ai codici gialli e ai codici rossi, i primi con pazienti in condizioni stabili ma suscettibili di evolvere verso situazioni di pericolo. I secondi in immediato pericolo di vita come accadde per Noemi».E' che forse si è stanchi di subire una sanità di standard molte volte non sufficiente. Ma nemmeno bisogna cadere nell'eccesso opposto, e vedere soprusi anche dove non ci sono. Al Santobono c'era un bambino figlio di un calciatore famoso, può accadere anche a lui di aver diritto, come tutti, ad essere curato. E' che in generale si ha una dose più bassa di pazienza, ognuno pensa in modo distorto di avere maggiori diritti degli altri, sempre e comunque, perché il mondo va male e ...a me non può andare peggio. E' che tutto è diventato assai complicato. Se a volte non ci mettessimo del nostro, le cose - anche quelle che funzionano - potrebbero andare addirittura meglio, per tutti.***