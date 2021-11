«Carabiniere ucciso: “Uno in meno”, prof di Novara condannata a 8 mesi»​ (Ansa, 18 novembre 2021)

Quel che si legge ogni giorno in milioni di post sui social, sempre più spesso sfogatoio comodo e gratuito per dire laqualunque contro lachiunque, o per pianificare vere e proprie scalate di notorietà o imbastire campagne di diffamazione, conferma quanto sia diventata liquida e vulnerabile la nostra società. Torna inevitabilmente alla mente l'efficace lettura in argomento data da Umberto Eco, nel ricevere a Torino la laurea honoris causa in "Comunicazione e Cultura dei media": «I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli».

I social hanno reso più piccolo il mondo quasi riducendolo a portata di clic, per tutti noi. E questo è davvero un passo in avanti, un progresso che non va bloccato ma certamente mantenuto nella correttezza, rifuggendo manifestazioni di odio e violenza. Sotto questo profilo il cammino da compiere è ancora lungo, irto di difficoltà.

Il guaio di ogni fenomeno massivo, e soprattutto gratuito, è che rischia di diventa facilmente incontrollabile. Anche per se stessi. Prendi una prof di Novara, Eliana Frontini, condannata ieri (ad 8 mesi di reclusione per vilipendio e diffamazione, pena sospesa, per una frase pubblicata su Fb. Commentava la brutale uccisione avvenuta a Roma, nel luglio 2019, del vicebrigadiere dei Carabinieri, Mario Cerciello Rega, ammazzato a coltellate da due giovani turisti americani a caccia di droga.

La prof scrisse in un suo post: «Uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente. Non ne sentiremo la mancanza». Una frase di una crudeltà infinita, mentre il Paese veniva scosso dal dolore per l'assassinio di un uomo del Sud, generoso ed altruista, che portava la divisa da carabiniere svolgendo con impegno ed onore il suo dovere. La prof, subito individuata, disse poi di essersi pentita e di aver fatto un grande errore a scrivere quel post. E la pesantissima offesa alla memoria di un servitore dello Stato che, nei momenti di tempo libero, si spendeva per gli altri portando da mangiare ai poveri? E il dolore ai familiari di Rega, a cominciare dalla giovanissima moglie? E il danno alle istituzioni? E l'effetto di disapprovazione generato nella pubblica opinione? Furono poche parole, ma feroci, cattive. Ingiustificabili.

Certo, c'è stata ora una condanna. E l'episodio deve far riflettere su quanto sia giusto (e necessario) che non rimanga impunito ciò che, scrivendo sui social, diventa reato. Ma anche su come sia indifferibile un controllo più stringente di tale linguaggio che con la Rete attraversa il mondo. Altro che censura, ma la libertà di ciascuno di rappresentare un pensiero deve mantenere il suo limite nella intangibile libertà dell'altro di non esserne danneggiato. Insomma, la libertà non può essere assoluta. Mai. Nemmeno sulla tastiera. Pensiamoci, ogni volta che vi si mette mano finendo per usarla come una clava.

