«Ucciso per scooter parcheggiato male, vittima era un musicista» (Ansa 31.8.2023, ore 11.24)

***

Napoli non deve abituarsi all'orrore. Ma il brutale omicidio di Giovanbattista Cutolo, 24 anni, musicista della Scarlatti Young e allievo del Conservatorio San Pietro a Majella, amante della vita e delle note, ucciso all'alba dell'ultimo giorno di un agosto estremo e lordo di sopraffazione, violenza e morte, aggiorna una statistica che è il volto più truce della città del sole e del mare, della genialità e della cultura, della tradizione.

La città che vorrebbe per sempre voltar pagina, ma proprio non ci riesce. Solo nelle ultime settimane: da Francesco Pio, giovane pizzaiolo ucciso agli chalet di Mergellina, finito nel mirino di un pistolero folle, a Giovanbattista, “colpevole” di aver parcheggiato "male" lo scooter in piazza Municipio, a poche centinaia di metri dal Comune e dalla Questura. Questo, soltanto questo gesto ha innescato il rimprovero guappesco del suo giovane assassino, un 16enne con precedenti per tentato omicidio, ed ha portato alla degenerazione in cui l'elemento risolutore è stata una pistola estratta dalla cintola e fatta tuonare tre volte.

Il pianto e l'indignazione, la rabbia e le indagini. Un copione triste, tristissimo, che si ripete nel giorno in cui lo Stato prova a fare i conti con le orribili violenze ai danni delle ragazzine di Caivano, al Parco Verde. Ed è costretto ad ammettere un fallimento totale che non ha colore politico. E' fallimento di tutti e non da ora. Punto.

Da Caivano a Napoli, quel che accade è purtroppo il risultato della completa resa educativa in territori che più hanno bisogno dell'impegno e dell'efficienza del sistema d'istruzione. E se dai politici agli scrittori (il napoletano De Giovann ricorda «è una guerra da vincere con la cultura») si ribadisce questo aspetto sin troppo evidente, che non si "nasconde" con qualche agente in più per strada, si rimane sgomenti e a capo chino rispetto al dolore dei genitori di Giovanbattista.

Un dolore fortissimo, che impatta su due persone profondamente impegnate nel mondo della cultura napoletana: il papà Franco regista teatrale, e la mamma Rosaria Troncone, che partecipa alla politica d'indirizzo del teatro Trianon di Napoli, lo storico palcoscenico nel cuore di Forcella. «Giogiò creava poesia e la poesia poco c'entra con la merda - ha scritto la signora Rosaria sui social - Da oggi odio questa città, questo mondo e questa terra ancora di più e senza possibilità di recupero. Voglio, chiedo e pretendo certezza assoluta della pena».

E' al volto di questa madre trasfigurato dal dolore per la morte del figlio ventiquattrenne, che soffiava nel suo corno il sogno di una vita del bello e della gentilezza, che bisogna ora rendere conto. Non con le parole di circostanza, balsamo occasionale e via, ma con la consapevolezza che la sicurezza di Napoli dipende soprattutto dal rafforzamento e dall'efficienza della missione scolastica e con l'impegno di mettere mano, strutturalmente, al bisogno di formazione.

All'alba, in piazza Municipio, si sono incrociati per l'ennesimo gioco del destino i due volti di Napoli: quello truce, violento, senza regole e modelli positivi, di un sedicenne dei Quartieri che ha fatto della sopraffazione il modo di affrontare ogni questione, anche il parcheggio di un motorino, e della pistola l'unica estensione del suo pensiero. E quello delicato di un ragazzo che nell'armonia delle note, ovunque dove portava la sua musica, sognava una vita normale, nella sua bellissima città. Il volto nero della morte ha cancellato quello pulito di Giovanbattista, sporcando irrimediabilmente la bellezza dell'ultima alba napoletana di agosto.

***

«Chi sa parlare è capace di far tacere tutti i cannoni del mondo» (Kotzebue, Massim., Helferstein)