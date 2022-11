«Il primo errore di super Kim: chiedo scusa» (Il Mattino, 13.11.2022, pag. 21)

***

Questo non è un articolo di calcio, ma su persone, personalità e sentimenti che si muovono nel mondo del calcio. L'universo che consideriamo è quello azzurro, del Napoli, la squadra che è andata al riposo con il miglior punteggio del campionato di serie A (per inciso: che novità assurda, piegata ai soldi del Qatar e dei suoi Mondiali): un universo felice, felicissimo, come ai tempi di Maradona, sosta mundial e primato in classifica, una sconcertante superiorità che annichilisce gli avversari e che fa sognare il popolo azzurro, che spera nulla si infranga alla ripresa.

Il clima allegro e spensierato che si coglie dentro il Napoli è sotto gli occhi di tutti: è la squadra della gioia e del sorriso, della solidarietà e della (sana) competizione, senza divisioni, all'interno di un organico ampio e tutto stellare, che Spalletti governa con ammirabile disinvoltura. Ma lo avevamo detto: non parliamo di calcio, epperò di due calciatori di questo Napoli che per gesti e atteggiamenti meritano una sicura menzione al di là dei risultati sportivi. Parliamo di Kim Min-Jae, per noi solo Kim, e Victor Osimhen, rispettivamente un ragazzone coreano di 1.90, pilastro della difesa azzurra, e di un gigante nigeriano che mette paura agli avversari, non tanto per la maschera protettiva (nera) che indossa, ma per la rabbiosa capacità di cercare e fare gol (è il capocannoniere della serie A).

Ecco. Di Kim ci piace l'ingenuità sincera, la gentilezza dal tratto tutto orientale di un ragazzone che non conosce l'italiano, ma ha imparato lo slogan #forzanapolisempre, oppure pronuncia la parola “mamma” mentre guarda la telecamera e con la mano fa il gesto del "cuoppo" (“ma che vuò?”). E, di più, il Kim che esulta fino all'ultima gara della prima fase del campionato, governatore roccioso della difesa, ma che nell'unico errore del campionato che consente all'Udinese di segnare un gol che mette paura al Napoli ....che fa? Scrive un post, innocente e sincero, nel quale chiede scusa. Sì, scusa. Un gesto poco usuale nella vita delle persone, figuriamoci nel calcio: «Aiuterò meglio la squadra», aggiunge. Insomma, con i tifosi napoletani, facili al sentimento, Kim dialoga alla pari. Perciò è già idolo.

E Victor Osimhen, che ricorda la sua infanzia umile in Nigeria a vendere acqua ai semafori, e così le esistenze assai precarie del fratello e della sorella, tanto simili a quelle di tanti napoletani neri a metà? Uno che s'è stentato tutto, ecco perché ha fame, fame di gol, e li segna, ma non trascura un-bambino-uno che aspetta ore per un selfie o un autografo, o spera addirittura in una maglia. Non dimentica da dove è venuto, nemmeno un istante. Ecco perché Victor è già grande, al di là dei (tanti) gol che segna.

Umiltà. Pronunciamola, allora, questa parola che mette paura nel cinico e baro mondo di oggi, soprattutto dove fama, successo e soldi contano più di tutto. Kim e Victor sono ragazzi che lasciano ben sperare, che esprimono sentimento e sentimenti. Dispiacerà ai tifosi razzisti che continuano ad offendere Napoli e i napoletani, irritati dal loro primato calcistico, invocando rovinose performance del Vesuvio. In campionato andrà come andrà. Ma dove avrebbero potuto giocare Kim e Victor, se non nella squadra di una città così aperta e solare come Napoli, dove è davvero possibile tutto e il contrario di tutto?

***

«Tutti i cuori forti sono parenti fra loro» (Schiller, I Piccolomini)