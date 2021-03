«AstraZeneca, oggi atteso parere Ema su sicurezza vaccino» (Ansa, 18.03.2021, ore 7.00)

***

E' triste dirlo. Ma siamo diventati, per eccellenza, il Paese dei sapientoni. Più degli altri, credo. Perchè la fantasia, l'ardire dell'italiano - sarà una questione genetica - non conosce limiti, nel bene e nel male. Ha diritto di parola su tutto e tutti. E ci mancherebbe, siamo in democrazia. Ma parlare di quel che non si sa - ma si presume di sapere solo perchè ne discutono altri - e riferirne, e urlarne, solo perché nessuno ti controlla, è il peccato di incosciente presunzione più grave che si possa compiere in tempi difficilissimi come questi. Soprattutto se, a portata di mano, hai un'arma comoda e gratuita di suggestione di massa come i social. Dove tutti si alzano al mattino e, in base all'ultima sensazione provata o convinzione maturata, tramuta la chiacchiera da caffè in affermazione scultorea e cattura-like, in grado di generare certezze e convinzioni difficili da sradicare o correggere, e di instillare il siero (questo sì) più velenoso che ci sia: la sfiducia.

C'è una gran parte di popolazione che, ai tempi del Covid, si è riciclata nel ruolo di virologo, essendo i campionati di calcio fermi e la pandemia una vicenda così invasiva da occupare rapidamente ogni spazio della nostra vita. Solo che rispetto ad una cosa così seria che, giusto per tornare all'Italia, ci vedeva esattamente un anno fa assistere alla triste sfilata di bare nella dilaniata Bergamo, non si può mandare in frantumi l'unica bussola che deve guidarci in un momento come questo: la Scienza.

E' la Scienza, che in un anno, è venuta a capo di un virus che entrava ed entra nelle nostre vite, le rapiva e le rapisce, che falcidiava e ancora falcidia anziani e giovani, che ci impediva e ci impedisce, nel migliore dei casi, un semplice abbraccio, tutto come nel peggiore disaster movie che si potesse inventare. E' la Scienza che, in una utile competizione mondiale, ha raggiunto grandi risultati ottenendo in tempi brevissimi il grande traguardo chiamato vaccini, proprio mentre il virus, subdolo e mutevole, continua implacabile a presentare il suo conto di vittime, superiore ad ogni conflitto mondiale. E' la Scienza che avanza, tra successi, insuccessi, risultati e delusioni, costretta a procedere senza rete, mentre il mondo intero invoca di uscire dall'incubo. E' la Scienza il riferimento a cui bisogna affidarsi, forte degli studi continui e dei veritieri risultati statistici che debbono poi rappresentare la base di ogni decisione. E la Politica deve agganciarsi alla Scienza per conto dei cittadini, in modo da restituir loro quello che, pericolosamente, sta sfuggendo di mano in questi (ancora) tormentati giorni: la fiducia.

Sarebbe bello che i capi di Stato, e non solo l'estroso premier Boris Johnson (inglese, come il vaccino AstraZeneca), con il nuovo semaforo verde dell'Ema - Agenzia Europea per il Farmaco - annunciassero insieme di vaccinarsi proprio con "quel" vaccino. Non per spacconeria o incoscienza, ma perchè convinti che sarà la Scienza - che si chiami AstraZeneca o Pfizer - a farci uscire da questa guerra. Dove puoi cercare di limitare le vittime, correggere gli errori delle decisioni, ma non puoi pensare che vada tutto sempre per filo e per segno rispetto alle aspettative e alle speranze.

Abbiamo avuto un crescente e urlante popolo di "no vax" rispetto a vaccinazioni che dal 1796 ad oggi hanno cambiato, e in meglio, i destini del mondo. Sarà così anche stavolta, anche se i diffidenti di sempre e quelli acquisiti tenteranno comunque di tutto per convincersi e influenzare gli altri della pericolosità del vaccino AstraZeneca, già iniettato - ricordiamolo - in 17 MILIONI di cittadini europei ed inglesi con una casistica di reazioni non allarmante. Così come nelle morti che ci sono state, nel nostro Paese, dopo l'inoculazione di questo tipo di vaccino, non si è dimostrato un diretto rapporto causa-effetto oltre il rischio generico che si scatena, per ogni vaccino, in soggetti con particolari condizioni pregresse.

Oggi è in arrivo (vedrete, sarà così) il via libera dell'Ema. Questo non significa che si riprenderà ad occhi chiusi e senza un minimo di comprensibile timore. Con chiarezza e onestà, però, le autorità sanitarie e quelle politiche spieghino quel che è accaduto, restituendo ai cittadini quello che la disinformazione e le astruse convinzioni degli italioti (e non solo) hanno pericolosamente minato in questi giorni: la fiducia in chi ne sa più di noi. Se viene meno quella, saremmo davvero più disorientati e deboli in questo lungo tunnel dove, invece, iniziamo a scorgere i primi bagliori della luce che verrà.

***

«Si può, a forza di fiducia, mettere qualcuno nell'impossibilità di ingannarci» (Josph Joubert, Taccuini)

Ultimo aggiornamento: 10:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA