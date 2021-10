«C'è rischio che l'astensionismo salga ancora» (Ansa, 4 ottobre 2021, ore 18.16)

Non è cosa da poco, anzi. E nemmeno roba per statistica nuda e pura. Perché qui le percentuali ci aiutano a capire meglio come alla crisi della politica il cittadino-elettore risponda, sempre di più e in maniera più pericolosa, non recandosi alle urne. Il voto amministrativo di ottobre in Calabria e nelle più grandi città del Paese - Roma, Milano, Napoli, Torino - restituisce percentuali di partecipazione al voto così basse e in calo da stupire parecchio anche Cristopher Cepernich, sociologo dei media e dei fenomeni politici all'Università degli Studi di Torino: «Non si poteva immaginare un astensionismo, rischio prevedibile, in percentuale così alta ed inattesa. Si vota meno perché non si trova una rappresentanza in cui avere fiducia».

I dati sono chiari: a Milano, come a Torino e a Napoli (qui ci si è fermati addirittura al 47,19%, con oltre 6 punti percentuali in meno del 2016) la partecipazione al voto è stata la più bassa di sempre, a Roma rispetto a cinque anni fa è addirittura crollata. Tra i capoluoghi di regione soltanto Bologna, dove l'affluenza comunque è calata, ha chiuso con una partecipazione superiore al 50%. Insomma, nelle grandi città i sindaci eletti (Sala a Milano e Manfredi a Napoli) sono stati votati da meno di un cittadino su due.

«Cresce l'astensionismo», non è solo litania per un titolo di tg o di giornale. Il fenomeno attiene alla mancata corrispondenza tra la legittima aspirazione dell'affidamento di un'aspettativa da parte del cittadino-elettore all'offerta, complessivamente intesa, della politica. Ecco perché una politica così in crisi di rappresentanza ha sempre più bisogno di puntare (o almeno dichiarare di riconoscersi) in candidati e nomi di richiamo, nella speranza di “farcela” anche stavolta.

Il rischio, basta ragionarci un attimo, è davvero grande: per quei pochi che votano e soprattutto per i tanti, sempre di più, che non votano. Insomma, sindaci e amministratori decisi da pochi ed eletti da pochissimi. Una massa enorme di cittadini-elettori resta fuori, ignara o rabbiosa. Tirarsi fuori dalla scelta finisce per essere un rimedio peggiore di tutto il male della politica. Che, ancora una volta, riceve un segnale forte e chiaro che così non va.

