Arriva tardi, Simon Critchley, almeno in Italia. Il professore che dirige il dipartimento di Filosofia della New School for Social Research di New York prova a spiegare “ A cosa pensiamo quando pensiamo al calcio ” (Einaudi), raccontando principalmente il suo Liverpool: da quello del passato (di suo padre) a quello del presente di Klopp (che Einaudi non mette in quarta di copertina nei nomi, dimostrando poca attenzione). Critchley aggiunge poco almeno ai lettori di un libro come “ Il più mancino dei tiri ” di Edmondo Berselli – che andrebbe sempre ristampato –, svisa filosofia con molta serietà – dove invece Berselli palleggiava tra alti e bassi, tra aree di rigore (economico) scaffali (di biblioteca) e tivù inseguendo Mariolino Corso e analizzando Aldo Moro; Critchley, invece, racconta un vecchio Zidane attraverso il film di Gordon&Parreno, e dimentica molto, troppo, calcio. Ma la sua colpa più grande è di metterla giù pesante e senza ironia, c’è troppo Heidegger e nemmeno un po’ di Guardiola, tanto Gadamer e mai un Maradona, come dimenticare Kant e Platone.