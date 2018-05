di Marco Ciriello

Se Aleister Crowley decide di organizzare un finto suicidio con la complicità di Fernando Pessoa , siamo già nell’epica, oltre il cinema, se poi tutta l’operazione viene ricostruita e raccontata non si può che gioire, per questo “La bocca dell’inferno” ( Federico Tozzi editore ) è un libro imperdibile. Crowley – esoterista, scrittore, alpinista – e Pessoa – poeta e nazione – sono un viaggio psichedelico, i loro pensieri, le loro parole, e poi l’opera che si congiunge in Portogallo, nel 1930, attraverso una operazione situazionista, divenendo arte su arte. La diabolicità di Crowley e la poesia di Pessoa si uniscono, come lo scherzo cavalca la cronaca, generando un romanzo di in-esistenze che tra i frammenti dice moltissimo delle due figure: dove magia e inquietudine si con-fondono nella messa in scena. La raccolta delle lettere, i loro amici, la donna di Crowley: la Jaeger, e le poesie, completano la storia. Come scrisse il poeta Augusto Ferreira Gomes: “Dio le cose di fumo fece / e poi vi si mescolò dentro”.