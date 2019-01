di Marco Ciriello

Tra i tanti abusi all’interno del vasto degrado linguistico di questi anni, c’è lo svuotamento della parola capolavoro. Dai tostapane firmati dall’archistar a van Gogh, passando per libri e film e mostre, tutto è capolavoro. A riprova dello svuotamento c’è l’autoaffermazione, senza ironia alcuna, come succede nella quarta di copertina di “Serotonina” di Michel Houellebecq , dove la sua casa editrice ha deciso per il capolavoro. Solo l’ultimo di una lunga schiera di capolavori, autosentiti, dove la vanità scavalca i meriti, in un percorso al contrario rispetto alla proclamazione di Carmelo Bene che conteneva una tendenza al capolavoro in funzione autodistruttiva, sorretta dall’affermazione e dalla recita come esercizio continuativo d’espansione linguistica, e dove la provocazione supportava la proclamazione, e la produzione veniva esclusa. Oggi, invece, abbiamo una proclamazione senza provocazione in funzione della produzione e del compiacimento del mercato, come etichetta massima. Nella differenza tra essere e divenire, c’è la caduta del capolavoro.