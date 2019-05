di Marco Ciriello

Venerdì 24 Maggio 2019, 13:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jonathan Franzen come e più di Anna Maria Ortese racconta il mondo usurpato dagli essere umani e sottratto ai veri padroni: gli animali, e di questo vi diranno tutti, anche perché è il tema principale della sua racconta di saggi e articoli “ La fine della fine della terra ” (Einaudi). Ma in mezzo a tanto impegno c’è anche un pezzetto di amicizia, quella con Bill Vollmann : « uno scrittore iperfertile alla maniera di Dickens e Balzac, e ci vorranno decenni per analizzare il corpus delle sue opere. Ma, come era già evidente nei “Racconti dell’arcobaleno”, il paragone più azzeccato è con Melville e Whitman, scrittori che affrontarono nuovi e caotici mondi di esperienza con pochi esempi letterari a cui appoggiarsi, e così contarono soprattutto su se stessi, sulla versatilità del loro istinto e della loro intelligenza. Anche Bill, come loro, crea nuove forme strada facendo. Anche lui è pieno del tipico disprezzo americano per l’autorità, intraprende vasti progetti , e ogni tanto fa fiasco». Vollmann è uno scrittore estraneo e fuorilegge rispetto all’editoria corrente, e Franzen gli regala spazio e parole e un posto di rilievo, leggetelo ora prima che diventi Wallace o Bolaño, così quando arriveranno Raimo e Lagioia a tentare di spiegarvelo potrete ridergli in faccia.