This is a pen, this is a pencil. E la matita non è una libera interpretazione della penna, una matita è una matita. La pizza è la pizza, la focaccia e la fresella sono altre cose. Anche il pane lo è.Spesso il popolo nel suo essere istintivamente ingenuo ha più ragione di gastrofighetti frequentatori dei salotti gastronomici sponsorizzati: quando è apparsa la foto della pizza di Cracco tutti hanno detto: ma questa non è una pizza. Il Re è nudo.La replica, il fuoco amico come lo ha definito Antonio Pace oggi sul Mattino, viene a sorpresa da Gino Sorbillo, si lo stesso che protestava in piazza perché era stata assegnata a Padoan la migliore pizzeria dalla prima guida del Gambero Rosso: non è napoletana, è buona, ed è una libera interpretazione di Cracco.Il punto politico della vicenda non è se la focaccia di Cracco sia buona o meno. Il punto è che si usa un nome non appropriato per un cibo. Come se chiamassi fico una pera, spaghetto un vermicello,tortellino un plin.I nomi delle cose sono importanti. Sono l'inizio dell'apprendimento dei bambini, sono l'identità di una comunità. La pizza è pizza, non può essere definito con questo termine qualcosa di completamente diverso in nome della libertà. Perché in questo caso la libertà è semplicemente ignoranza delle cose.Poi può anche essere più buona, e non lo è, di quella classica, ma non è di questo che si discute.Difendere i nomi delle cose è importante, lo sanno bene le minoranze etniche che pretendono il bilinguisimo e lo sanno bene, più di tutti i francesi che su questo sono tignosi sino all'antipatia.Noi a Napoli invece siamo così, perché si ragiona: in fondo a me che cosa importa?Ecco, a te non importa nulla, ma per la cultura gastronomica di un popolo che ha inventato il cibo più famoso del mondo è pura subalternità. Fossi in Gino Sorbillo, invece di godere della ribalta mediatica che abilmente si è guadagnato smarcandosi dal suo popolo, rileggerei le centinaia di commenti sotto i suoi post dei suoi clienti, della gente che gli vuole bene. E la prossima volta non venderei la primogenitura per un piatto di lenticchie come Esaù, pardon, qualche comparsata in più in televesione.