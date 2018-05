di Luciano Pignataro

Domenica 20 Maggio 2018, 13:02

Edizione numero tre. Dove, se non a Napoli doveva e poteva nascere una fiera specializzata per gli operatori del settore Pizza. Con un tempismo perfetto Raffaele Biglietto, lunga esperienza nel settore fieristico e Sergio Miccu, presidente del’Associazione Pizzaioli Napoletani che celebra i 20 anni, hanno anticipato tutto e creato tre anni fa un format accolto all’inziio con un po’ di scetticismo ma che si sta rivelando soddisfacente se è vero che lo spazio è aumentato del doppio e tutti gli spazi sono sold out.Napoli è la capitale della pizza ed è qui che nascono le tendenze che contano in questo settore. E’ l’unico caso in cui è il Sud il riferimento, anche dal punto di vista editoriale grazie alla Guida 50TopPizza, l’unica classifica gastronomica pensata e realizzata a Napoli e non a caso ttaccata da chi ha sempre fatto da spalla a editori del Nord o da uffici stampa incompetenti. Del resto, lo sappiamo, tutto quello che di buono si fa al Sud viene preso dimira anzitutto da chi è al Sud perché entrano in azione gli specialisti del gioco di interdizione. Anche Biglietto e Miccu sono stati sotto attacco ma alla fine le buone idee si affermano sempre.Così lunedì alla Mostra d’Oltremare di Napoli alle 10 apre la terza edizione di Tuttopizza , il salone internazionale dedicato agli operatori del mondo ho.re.ca (Hotellerie-Restaurant-Catering) specializzati nel ramo pizzeria.