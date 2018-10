Chiambretti e il bimbo autistico alla festa senza amici

di Maria Pirro

Martedì 2 Ottobre 2018, 21:40

«Fosse accaduto a me, avrei pianto. Sono fatti che fanno male al cuore, queste famiglie sono lasciate troppo sole», dice Piero Chiambretti, a proposito del bimbo di quattro anni autistico senza amici nel giorno del compleanno, ricordando la sua esperienza con gli allievi del Cottolengo di Torino, la scuola considerata invece più attenta all'integrazione in Italia: l'undici per cento dei suoi 400 iscritti è disabile. E, per questo, in istituto è stato allestito un piccolo set e realizzata una campagna promossa dalla Fondazione italiana per l'autismo con l'obiettivo di informare e raccogliere fondi destinati a progetti di ricerca e interventi mirati.«Durante le riprese, ho frequentato bimbi e ragazzi speciali e incontrato genitori preoccupati ma i problemi legati alla malattia non devono condizionare le loro vite».«Ne avvengono cento, non una, purtroppo. Io sono un padre fortunato perché ho una bimba che non ha problemi di salute, ma posso capire il dolore che avrei provato in una situazione simile: sì, avrei pianto disperatamente senza farmi vedere da mia figlia».«Né gli adulti né le istituzioni attraverso tutti i mezzi, di comunicazione e non solo, riescono a trasmettere oggi quel senso di normalità che è importante dare anche in situazioni di estrema fatica nel quotidiano».«Sono lasciate sole e spesso la solidarietà è solo di facciata. Di strada ne è stata fatta poca».«Non basta una sola iniziativa, ne servono in tutti i campi. A scuola, coinvolgendo i genitori, ma anche con i bambini va fatto un lavoro importante».«I bambini di oggi saranno gli adulti di domani. È decisivo un intervento a tappeto».«Non una sola, ma parlarne sarebbe facile retorica».«Innanzitutto, il coraggio dei genitori: hanno una forza straordinaria nel prendersi cura dei loro bimbi e ragazzi e nel e superare gli inevitabili momenti di scoramento nella giornata dovuti a problemi tanto seri».«Non possono dimenticare una preoccupazione che mi è stata riferita da tutte le famiglia durante ogni incontro per lo spot: Quando saremo anziani, chi si occuperà di loro?»«È un timore estremamente profondo: deve essere un problema nostro».«Spero che comunicare il mio disappunto, il dispiacere e l'imbarazzo per quanto accaduto al bambino di Cavezzo possa aiutare a far capire che tutti noi dovremmo provare questo».