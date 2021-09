Fai una domanda sui vaccini, l'assistenza e il Covid

Cosa spinge a non vaccinarsi? Quali dubbi, timori, ragioni? Quando va fatta la terza dose? Si prevede un'altra ondata nei prossimi mesi? Intanto, com'è cambiata la malattia? E l'assistenza?

Meglio curarsi a casa o in ospedale? Chi rischia di più? Si parla di profilassi anche per i bambini: è utile? E, oltre all'iniezione, in che modo si può ridurre il rischio di ammalarsi?

A queste e tante altre domande, che i lettori del Mattino.it possono inviare al giornale fino a mezzogiorno di domani (all'indirizzo salute@ilmattino.it), mercoledì 22 settembre, si vuole dare una risposta autorevole, coinvolgendo gli esperti impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus.

